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تمديد حظر التجوُّل المفروض على العاصمة الأمريكية لمدة يومَيْن

يهدف إلى منع أعمال العنف المصاحبة لمظاهرات "فلويد"

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزر اليوم الاثنين تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

وبيّنت "باوزر" أن حظر التجول سيبدأ اليوم عند الساعة الـ19،00 بالتوقيت المحلي بعدما كان مفروضًا في المدينة بدءًا من الساعة الـ23،00، وسيُفرض ليومين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت أن جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأمريكيين، لكن تحطيم النوافذ والواجهات الزجاجية، وأعمال النهب تطغى على النقاش حول الأنظمة المختلة.

والأحد شهدت واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الكبرى مزيدًا من التظاهرات المنددة بالعنصرية وبالعنف الممارَس من قِبل الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي أسود، يبلغ 46 عامًا، قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

واتخذت التظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلاً منحى تصعيديًّا مع إحراق سيارات، وتخريب محال تجارية.

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تمديد حظر التجوُّل المفروض على العاصمة الأمريكية لمدة يومَيْن
سبق

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزر اليوم الاثنين تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

وبيّنت "باوزر" أن حظر التجول سيبدأ اليوم عند الساعة الـ19،00 بالتوقيت المحلي بعدما كان مفروضًا في المدينة بدءًا من الساعة الـ23،00، وسيُفرض ليومين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت أن جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأمريكيين، لكن تحطيم النوافذ والواجهات الزجاجية، وأعمال النهب تطغى على النقاش حول الأنظمة المختلة.

والأحد شهدت واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الكبرى مزيدًا من التظاهرات المنددة بالعنصرية وبالعنف الممارَس من قِبل الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي أسود، يبلغ 46 عامًا، قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

واتخذت التظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلاً منحى تصعيديًّا مع إحراق سيارات، وتخريب محال تجارية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:34 PM

تمديد حظر التجوُّل المفروض على العاصمة الأمريكية لمدة يومَيْن

يهدف إلى منع أعمال العنف المصاحبة لمظاهرات "فلويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزر اليوم الاثنين تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

وبيّنت "باوزر" أن حظر التجول سيبدأ اليوم عند الساعة الـ19،00 بالتوقيت المحلي بعدما كان مفروضًا في المدينة بدءًا من الساعة الـ23،00، وسيُفرض ليومين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت أن جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأمريكيين، لكن تحطيم النوافذ والواجهات الزجاجية، وأعمال النهب تطغى على النقاش حول الأنظمة المختلة.

والأحد شهدت واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الكبرى مزيدًا من التظاهرات المنددة بالعنصرية وبالعنف الممارَس من قِبل الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي أسود، يبلغ 46 عامًا، قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.

واتخذت التظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلاً منحى تصعيديًّا مع إحراق سيارات، وتخريب محال تجارية.

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