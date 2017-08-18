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40 لغة متاحة.. هواوي تخطط لضربة قاتلة لأبرز خدمات "جوجل"

تقرير: عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة

كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة، تُخطط لتوجيه ضربة "قاتلة" لأحد أبرز وأشهر خدمات "جوجل".

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز"، تقريرًا حول خطة "هواوي"، من أجل الانتقام من "جوجل" عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة بتطبيقها "جوجل مابس" أو "خرائط جوجل".

وأشار التقرير إلى أن "هواوي" تجهز لإطلاق تطبيق جديد أطلقت عليه "كيت ماب"، والذي يُتوقع طرحه رسميًّا في شهر أكتوبر المقبل.

وستدعم "هواوي" تطبيقها للخرائط بميزات وتقنيات جديدة متميزة؛ علاوة على أنه سيكون متاحًا بنحو 40 لغة.

وسيتيح تطبيق "كيت ماب"، إمكانية معرفة ظروف حركة المرور في وقتها الفعلي، وإمكانية إيجاد طرق سير بديلة، وتغيير المسار بصورة فورية وسريعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين في "هواوي" قولهم إن تطبيق الخرائط الجديد؛ سيدعم إمكانية رسم خرائط الواقع المعزز.

وسيكون هذا التطبيق جاهزًا للعمل على كل هواتف وحواسيب هواوي، وسيتوافق مع أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"هارموني أو إس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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40 لغة متاحة.. هواوي تخطط لضربة قاتلة لأبرز خدمات "جوجل"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة، تُخطط لتوجيه ضربة "قاتلة" لأحد أبرز وأشهر خدمات "جوجل".

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز"، تقريرًا حول خطة "هواوي"، من أجل الانتقام من "جوجل" عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة بتطبيقها "جوجل مابس" أو "خرائط جوجل".

وأشار التقرير إلى أن "هواوي" تجهز لإطلاق تطبيق جديد أطلقت عليه "كيت ماب"، والذي يُتوقع طرحه رسميًّا في شهر أكتوبر المقبل.

وستدعم "هواوي" تطبيقها للخرائط بميزات وتقنيات جديدة متميزة؛ علاوة على أنه سيكون متاحًا بنحو 40 لغة.

وسيتيح تطبيق "كيت ماب"، إمكانية معرفة ظروف حركة المرور في وقتها الفعلي، وإمكانية إيجاد طرق سير بديلة، وتغيير المسار بصورة فورية وسريعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين في "هواوي" قولهم إن تطبيق الخرائط الجديد؛ سيدعم إمكانية رسم خرائط الواقع المعزز.

وسيكون هذا التطبيق جاهزًا للعمل على كل هواتف وحواسيب هواوي، وسيتوافق مع أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"هارموني أو إس".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:45 PM

40 لغة متاحة.. هواوي تخطط لضربة قاتلة لأبرز خدمات "جوجل"

تقرير: عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة، تُخطط لتوجيه ضربة "قاتلة" لأحد أبرز وأشهر خدمات "جوجل".

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز"، تقريرًا حول خطة "هواوي"، من أجل الانتقام من "جوجل" عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة بتطبيقها "جوجل مابس" أو "خرائط جوجل".

وأشار التقرير إلى أن "هواوي" تجهز لإطلاق تطبيق جديد أطلقت عليه "كيت ماب"، والذي يُتوقع طرحه رسميًّا في شهر أكتوبر المقبل.

وستدعم "هواوي" تطبيقها للخرائط بميزات وتقنيات جديدة متميزة؛ علاوة على أنه سيكون متاحًا بنحو 40 لغة.

وسيتيح تطبيق "كيت ماب"، إمكانية معرفة ظروف حركة المرور في وقتها الفعلي، وإمكانية إيجاد طرق سير بديلة، وتغيير المسار بصورة فورية وسريعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين في "هواوي" قولهم إن تطبيق الخرائط الجديد؛ سيدعم إمكانية رسم خرائط الواقع المعزز.

وسيكون هذا التطبيق جاهزًا للعمل على كل هواتف وحواسيب هواوي، وسيتوافق مع أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"هارموني أو إس".

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