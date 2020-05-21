"الفايز" نائبًا لقائد القوات الخاصة للأمن والحماية

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بتعيين العميد منصور بن ناصر الفايز نائبًا لقائد القوات الخاصة للأمن والحماية.

وقد أعرب العميد الفايز عن شكره وتقديره لهذه الثقة الغالية من وزير الداخلية وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية، العميد بدر الخيال، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.