"الغامدي": تدريب 34 طالبًا جامعيًّا بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة

بهدف استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال الاستزراع المائي

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن تدريب ما يقارب ٣٠ طالبًا وطالبة من (جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل) بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة في مجال المختبرات والمفارخ، بالإضافة إلى 4 طلاب في مجال الدراسات العليا، على الكشف على الأمراض الخاصة بالأسماك والروبيان وكيفية علاجها.

ويهدف التدريب لاستقطاب الكوادر الوطنية في مجال الاستزراع المائي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن تدريب الطلاب يأتي في سبيل التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك فيصل بالأحساء؛ مشيرًا إلى أن مركز الأبحاث تم اعتماده للأيزو 17025 ومشاركته الدولية في التوأمة مع جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديه الإمكانيات الكافية في استقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم في مجال الاستزراع المائي.

وأشار الغامدي إلى أن هذا التعاون التكاملي بين الجهات البحثية والتعليمية وبين الجهات التنفيذية؛ يهدف إلى زيادة الاقتصاد المعرفي، وتحقيق رؤية المملكة 2030م بنقل المعلومات ومساعدة المتدربين والمتدربات على زيادة تنمية المهارات الخاصة بهم وتزويدهم بمعرفة تلك الأمراض التي تصيب الكائنات البحرية.