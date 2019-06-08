النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأكبر في تاريخ WWE .. منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة

المصارع السعودي حقّق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس

أقيمت أمس منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل؛ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة.

كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل إتش، فيما تغلب (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أول نزالات سوبر شوداون جدة ونجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب إنتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي)، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل إتش) بعد منافسة مثيرة.

تأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتماماً كبيراً من جميع فئات المجتمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأكبر في تاريخ WWE .. منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة
سبق

أقيمت أمس منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل؛ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة.

كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل إتش، فيما تغلب (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أول نزالات سوبر شوداون جدة ونجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب إنتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي)، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل إتش) بعد منافسة مثيرة.

تأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتماماً كبيراً من جميع فئات المجتمع.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
11:05 AM

الأكبر في تاريخ WWE .. منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة

المصارع السعودي حقّق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
2,199

أقيمت أمس منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل؛ مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجماً في حلبة واحدة.

كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل إتش، فيما تغلب (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أول نزالات سوبر شوداون جدة ونجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب إنتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي)، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل إتش) بعد منافسة مثيرة.

تأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتماماً كبيراً من جميع فئات المجتمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,388
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,215
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,333
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,035

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة