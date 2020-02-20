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لوجود طلب عليها.. مصر تعلن إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين

رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة إلى بكين- غوانزو

قررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين- غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها اعتبارًا من 27 فبراير المقبل؛ نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ونوّهت "مصر للطيران" بأنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولًا بأول؛ لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، أن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين وإليها؛ اعتبارًا من يوم السبت الأول من فبراير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق، أنها أعدّت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا؛ على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

شركة مصر للطيران مصر القاهرة بكين فيروس كورونا الجديد

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لوجود طلب عليها.. مصر تعلن إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين
سبق

قررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين- غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها اعتبارًا من 27 فبراير المقبل؛ نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ونوّهت "مصر للطيران" بأنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولًا بأول؛ لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، أن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين وإليها؛ اعتبارًا من يوم السبت الأول من فبراير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق، أنها أعدّت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا؛ على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:24 PM

لوجود طلب عليها.. مصر تعلن إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى الصين

رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة إلى بكين- غوانزو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين- غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها اعتبارًا من 27 فبراير المقبل؛ نظرًا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ونوّهت "مصر للطيران" بأنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولًا بأول؛ لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقًا للطلب.

ووفق "سكاي نيوز" كانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، أن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين وإليها؛ اعتبارًا من يوم السبت الأول من فبراير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق، أنها أعدّت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا؛ على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

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