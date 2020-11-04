النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يقدم واجب العزاء لأسرة "السحلي"

قدّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجب العزاء لعضو مجلس المنطقة سابقاً، الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي؛ في وفاة شقيقه سعود.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة فقيدهم سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير تبوك يقدم واجب العزاء لأسرة "السحلي"
سبق

قدّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجب العزاء لعضو مجلس المنطقة سابقاً، الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي؛ في وفاة شقيقه سعود.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة فقيدهم سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:23 PM

أمير تبوك يقدم واجب العزاء لأسرة "السحلي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
168

قدّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجب العزاء لعضو مجلس المنطقة سابقاً، الدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي؛ في وفاة شقيقه سعود.

وأعرب أمير منطقة تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لوفاة فقيدهم سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,518
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,917
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,999

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة