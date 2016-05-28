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"الصحة" تؤكد ضرورة تطبيق التباعد الجسدي لمنع انتشار كورونا

للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1183) حالة مؤكدة وتعافي (1040) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10152) حالة منها (1353) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (445963) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (428502) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7309) حالات.
ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تؤكد ضرورة تطبيق التباعد الجسدي لمنع انتشار كورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1183) حالة مؤكدة وتعافي (1040) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10152) حالة منها (1353) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (445963) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (428502) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7309) حالات.
ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:32 PM

"الصحة" تؤكد ضرورة تطبيق التباعد الجسدي لمنع انتشار كورونا

للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,431

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1183) حالة مؤكدة وتعافي (1040) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10152) حالة منها (1353) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (445963) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (428502) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7309) حالات.
ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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