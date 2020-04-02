كورونا يزج برئيس الموساد الإسرائيلي إلى الحجر الصحي

عقب اجتماعه بوزير الصحة الذي أصيب وزوجته بالفيروس

دخل يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي، إلى الحجر الصحي، الخميس، بعد اجتماعه بوزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وكان مصدر حكومي إسرائيلي، قد كشف عن إصابة ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن المصدر قوله: "تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا".

وبحسب المصدر، سيواصل الوزير ليتسمان الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقاً للتوصيات الطبية.

وأضاف المصدر أن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".