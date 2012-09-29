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جامعة جازان تدشّن ملتقى "علاقات الخريجين" الأول

لزيادة فرص توظيف الأفراد بما يتماشى مع مؤهلاتهم وحاجة العمل

افتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، اللقاء الأول لمنسقي علاقات الخريجين والتوظيف بالكليات، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمسرح كلية الحاسب وتقنية المعلومات صباح اليوم الثلاثاء.

وأكّد الدكتور "إسحاق" على ريادة دور الجامعة في البناء والتطوير الذي تشهده المملكة في ظل قيادتها الرشيدة وسياستها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، مثمناً للجهات المتعاونة مع الجامعة المشاركة فيما يخدم سوق العمل ويؤهل الكفاءات الوطنية للانخراط في البناء والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور "إسحاق" إلى أن مركز علاقات الخريجين بالجامعة يقدم البرامج التدريبية وورش العمل والتأهيل وإعداد الخطط المتقنة للمساهمة في توفير فرص وظيفية لطلبة الجامعة، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه في سبيل حصول الخريج على فرص وظيفية متعددة تتلاءم مع رغباته وتطلعاته.

واستعرض عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أدوار ومهام مركز علاقات الخريجين والتوظيف، مؤكداً أن المركز يسعى ليكون متميزاً ورائداً على المستوى الوطني في تقديم برامج تساهم في تطوير مهارات طلبة الجامعة وبناء علاقة ارتباطية بين الجامعة وخريجيها، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة وخطط العمل لمواءمة مخرجات التعليم بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات ودعمًا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

فيما أوضح مدير التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان عبده بن محمد المهر، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية الرأس المال البشري وزيادة الكفاءة والمرونة وتمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في سوق العمل.

وأشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجازان، المهندس مروان بن هاشم العطاس، إلى أن برامج التوظيف تهدف إلى زيادة فرص توظيف الأفراد بما يتماشى مع مؤهلاتهم وظروفهم، حسب احتياج سوق العمل، بالإضافة إلى دعم تدريبهم لتحقيق مستويات عالية من التأهيل، إضافة إلى إكساب القوى العاملة الوطنية خبرات وظيفية متخصصة في عدة مجالات مهنية، تعزز إمكانية عثور الباحثين عن عمل على فرص وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على رأس عملهم داخل المنشآت.

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جامعة جازان تدشّن ملتقى "علاقات الخريجين" الأول
سبق

افتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، اللقاء الأول لمنسقي علاقات الخريجين والتوظيف بالكليات، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمسرح كلية الحاسب وتقنية المعلومات صباح اليوم الثلاثاء.

وأكّد الدكتور "إسحاق" على ريادة دور الجامعة في البناء والتطوير الذي تشهده المملكة في ظل قيادتها الرشيدة وسياستها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، مثمناً للجهات المتعاونة مع الجامعة المشاركة فيما يخدم سوق العمل ويؤهل الكفاءات الوطنية للانخراط في البناء والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور "إسحاق" إلى أن مركز علاقات الخريجين بالجامعة يقدم البرامج التدريبية وورش العمل والتأهيل وإعداد الخطط المتقنة للمساهمة في توفير فرص وظيفية لطلبة الجامعة، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه في سبيل حصول الخريج على فرص وظيفية متعددة تتلاءم مع رغباته وتطلعاته.

واستعرض عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أدوار ومهام مركز علاقات الخريجين والتوظيف، مؤكداً أن المركز يسعى ليكون متميزاً ورائداً على المستوى الوطني في تقديم برامج تساهم في تطوير مهارات طلبة الجامعة وبناء علاقة ارتباطية بين الجامعة وخريجيها، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة وخطط العمل لمواءمة مخرجات التعليم بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات ودعمًا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

فيما أوضح مدير التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان عبده بن محمد المهر، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية الرأس المال البشري وزيادة الكفاءة والمرونة وتمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في سوق العمل.

وأشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجازان، المهندس مروان بن هاشم العطاس، إلى أن برامج التوظيف تهدف إلى زيادة فرص توظيف الأفراد بما يتماشى مع مؤهلاتهم وظروفهم، حسب احتياج سوق العمل، بالإضافة إلى دعم تدريبهم لتحقيق مستويات عالية من التأهيل، إضافة إلى إكساب القوى العاملة الوطنية خبرات وظيفية متخصصة في عدة مجالات مهنية، تعزز إمكانية عثور الباحثين عن عمل على فرص وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على رأس عملهم داخل المنشآت.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
05:04 PM

جامعة جازان تدشّن ملتقى "علاقات الخريجين" الأول

لزيادة فرص توظيف الأفراد بما يتماشى مع مؤهلاتهم وحاجة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، اللقاء الأول لمنسقي علاقات الخريجين والتوظيف بالكليات، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بمسرح كلية الحاسب وتقنية المعلومات صباح اليوم الثلاثاء.

وأكّد الدكتور "إسحاق" على ريادة دور الجامعة في البناء والتطوير الذي تشهده المملكة في ظل قيادتها الرشيدة وسياستها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، مثمناً للجهات المتعاونة مع الجامعة المشاركة فيما يخدم سوق العمل ويؤهل الكفاءات الوطنية للانخراط في البناء والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور "إسحاق" إلى أن مركز علاقات الخريجين بالجامعة يقدم البرامج التدريبية وورش العمل والتأهيل وإعداد الخطط المتقنة للمساهمة في توفير فرص وظيفية لطلبة الجامعة، إضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه في سبيل حصول الخريج على فرص وظيفية متعددة تتلاءم مع رغباته وتطلعاته.

واستعرض عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أدوار ومهام مركز علاقات الخريجين والتوظيف، مؤكداً أن المركز يسعى ليكون متميزاً ورائداً على المستوى الوطني في تقديم برامج تساهم في تطوير مهارات طلبة الجامعة وبناء علاقة ارتباطية بين الجامعة وخريجيها، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة وخطط العمل لمواءمة مخرجات التعليم بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات ودعمًا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطة الاستراتيجية للجامعة.

فيما أوضح مدير التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان عبده بن محمد المهر، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية الرأس المال البشري وزيادة الكفاءة والمرونة وتمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في سوق العمل.

وأشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بجازان، المهندس مروان بن هاشم العطاس، إلى أن برامج التوظيف تهدف إلى زيادة فرص توظيف الأفراد بما يتماشى مع مؤهلاتهم وظروفهم، حسب احتياج سوق العمل، بالإضافة إلى دعم تدريبهم لتحقيق مستويات عالية من التأهيل، إضافة إلى إكساب القوى العاملة الوطنية خبرات وظيفية متخصصة في عدة مجالات مهنية، تعزز إمكانية عثور الباحثين عن عمل على فرص وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على رأس عملهم داخل المنشآت.

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