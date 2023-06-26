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نيابة عن ولي العهد.. "العايش" يرعى حفل تخريج دورتي "الحرب 10" و"القيادة والأركان 45"

أهلت الضباط بمجال تطوير القوات المسلحة والتخطيط على المستويين الإستراتيجي والعملياتي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.

وفي التفاصيل، كان في استقبال "العايش" لدى وصوله مقر الحفل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان اللواء ركن علي بن عبدالله القحطاني، وأركانات الكلية.

وبدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية كافة برعاية مساعد وزير الدفاع لهذا الحفل، مشيراً إلى أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الإستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك ثلاثون ضابطاً من خمس عشرة دولة من الدول الشقيقة والصديقة، لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعدها، ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.

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نيابة عن ولي العهد.. "العايش" يرعى حفل تخريج دورتي "الحرب 10" و"القيادة والأركان 45"
سبق

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.

وفي التفاصيل، كان في استقبال "العايش" لدى وصوله مقر الحفل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان اللواء ركن علي بن عبدالله القحطاني، وأركانات الكلية.

وبدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية كافة برعاية مساعد وزير الدفاع لهذا الحفل، مشيراً إلى أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الإستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك ثلاثون ضابطاً من خمس عشرة دولة من الدول الشقيقة والصديقة، لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعدها، ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:12 AM

نيابة عن ولي العهد.. "العايش" يرعى حفل تخريج دورتي "الحرب 10" و"القيادة والأركان 45"

أهلت الضباط بمجال تطوير القوات المسلحة والتخطيط على المستويين الإستراتيجي والعملياتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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7,221

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة الحرب العاشرة ودورة القيادة والأركان (45)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان.

وفي التفاصيل، كان في استقبال "العايش" لدى وصوله مقر الحفل، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان اللواء ركن علي بن عبدالله القحطاني، وأركانات الكلية.

وبدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية كافة برعاية مساعد وزير الدفاع لهذا الحفل، مشيراً إلى أن دورة الحرب العاشرة أهلت الضباط في مجال إعداد وتطوير القوات المسلحة والتخطيط لاستخدامها وقياداتها على المستويين الإستراتيجي والعملياتي، كما شارك في دورة القيادة والأركان الخامسة والأربعين عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك ثلاثون ضابطاً من خمس عشرة دولة من الدول الشقيقة والصديقة، لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان والقوات المسلحة من مكانة عملية وعسكرية بما وفرته لها قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.

بعدها، ألقيت كلمة الخريجين، تلتها كلمة الخريجين من الدول الصديقة، ثم أعلنت النتائج وتكريم المتفوقين، وتم التقاط الصور التذكارية.

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