بالفيديو.. هكذا كانت انطلاقة يزيد الراجحي للمرحلة الثالثة من رالي داكار

الأمير عبدالعزيز بن تركي كان قد تواجد اليوم مع المتسابقين في نقطة الانطلاق

بث حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على "تويتر"، مقطع فيديو يوثّق انطلاقة البطل يزيد الراجحي للمرحلة الثالثة من رالي داكار.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ كان قد تَواجَد مع متسابقي رالي داكار السعودية 2020 في نقطة الانطلاق لبدء المرحلة الثالثة (نيوم) اليوم الثلاثاء.

وكان قد بدأ صباح اليوم انطلاقُ متسابقي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات في "رالي داكار السعودية"، ضِمن المرحلة الثالثة.

ويُعد مسار المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم- نيوم" على شكل مسار مغلق يبدأ وينتهي في النقطة نفسها، شيئًا رائعًا بحق؛ إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة.

وتصل حدود المسار إلى قرب الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية؛ أما في هذه المرحلة فسيصل المتسابقون إلى ذروة جبل بارتفاع 1400 متر.

وبعد سباق مفتوح على جميع الاحتمالات في أول مرحلتين؛ سيستمر الوضع هكذا في فئة السيارات خلال المرحلة الخاصة الثالثة "نيوم- نيوم".