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"الشؤون الإسلامية" تباشر توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية للصائمين بأثيوبيا

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وبحضور المفتي وسفير المملكة

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لعام 1441هـ، والذي يستهدف توزيع أكثر من ٤٠٠٠ الآف من السلال الغذائية، يستفيد منها ٤٠ ألف صائم خلال الشهر الكريم، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم .

حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ‏سعادة الأستاذ سامي بن جميل عبدالله والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا والملحق الديني في السفارة الأستاذ علي بن خالد الخضيري وبحضور عدد من الإعلاميين.‏

وأكد سفير المملكة لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله أن البرنامج يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تلمس حاجات إخوانهم المسلمين في شهر ‏الصوم في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيراً إلى أن البرنامج أضحى معلماً بارزاً في شهر رمضان في أكثر من ١٨ دولة حول العالم.

من جانبه، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة الأستاذ علي الخضيري أن البرنامج يستهدف توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لتفطير ٤٠ ألف صائم في ستة أقاليم بجمهورية إثيوبيا يتم تسليمها بالتعاون مع المجالس الإسلامية في الأقاليم وفق الإجراءات الاحترازية.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تباشر توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية للصائمين بأثيوبيا
سبق

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لعام 1441هـ، والذي يستهدف توزيع أكثر من ٤٠٠٠ الآف من السلال الغذائية، يستفيد منها ٤٠ ألف صائم خلال الشهر الكريم، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم .

حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ‏سعادة الأستاذ سامي بن جميل عبدالله والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا والملحق الديني في السفارة الأستاذ علي بن خالد الخضيري وبحضور عدد من الإعلاميين.‏

وأكد سفير المملكة لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله أن البرنامج يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تلمس حاجات إخوانهم المسلمين في شهر ‏الصوم في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيراً إلى أن البرنامج أضحى معلماً بارزاً في شهر رمضان في أكثر من ١٨ دولة حول العالم.

من جانبه، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة الأستاذ علي الخضيري أن البرنامج يستهدف توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لتفطير ٤٠ ألف صائم في ستة أقاليم بجمهورية إثيوبيا يتم تسليمها بالتعاون مع المجالس الإسلامية في الأقاليم وفق الإجراءات الاحترازية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:24 PM

"الشؤون الإسلامية" تباشر توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية للصائمين بأثيوبيا

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وبحضور المفتي وسفير المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لعام 1441هـ، والذي يستهدف توزيع أكثر من ٤٠٠٠ الآف من السلال الغذائية، يستفيد منها ٤٠ ألف صائم خلال الشهر الكريم، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم .

حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ‏سعادة الأستاذ سامي بن جميل عبدالله والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا والملحق الديني في السفارة الأستاذ علي بن خالد الخضيري وبحضور عدد من الإعلاميين.‏

وأكد سفير المملكة لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله أن البرنامج يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تلمس حاجات إخوانهم المسلمين في شهر ‏الصوم في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيراً إلى أن البرنامج أضحى معلماً بارزاً في شهر رمضان في أكثر من ١٨ دولة حول العالم.

من جانبه، أوضح الملحق الديني بسفارة المملكة الأستاذ علي الخضيري أن البرنامج يستهدف توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية تكفي لتفطير ٤٠ ألف صائم في ستة أقاليم بجمهورية إثيوبيا يتم تسليمها بالتعاون مع المجالس الإسلامية في الأقاليم وفق الإجراءات الاحترازية.

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