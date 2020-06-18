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برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

دعت المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه العاملات بالخط الأخضر

نظَّمت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة" أمس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة السعودية (رئيسة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية)، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، ومديري المنظمات الأممية المعنية؛ وذلك لبحث "آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات".

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا" على النساء والفتيات، وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة، والتعامل معها. كما ناقش التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان "الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كورونا -19" الوضع الحالي والتصور لما بعد كورونا، خاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية المنعكسة على النساء والفتيات.

وطالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة في بلادها بالمحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر، وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بين الأسر الفلسطينية بالمناطق التي يسيطرون عليها، مثل مناطق "ج" والقدس، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ودراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة من سياسة التوسع والضم الإسرائيلية في ظل جائحة "كوفيد 19".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات
سبق

نظَّمت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة" أمس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة السعودية (رئيسة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية)، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، ومديري المنظمات الأممية المعنية؛ وذلك لبحث "آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات".

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا" على النساء والفتيات، وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة، والتعامل معها. كما ناقش التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان "الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كورونا -19" الوضع الحالي والتصور لما بعد كورونا، خاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية المنعكسة على النساء والفتيات.

وطالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة في بلادها بالمحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر، وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بين الأسر الفلسطينية بالمناطق التي يسيطرون عليها، مثل مناطق "ج" والقدس، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ودراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة من سياسة التوسع والضم الإسرائيلية في ظل جائحة "كوفيد 19".

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:52 AM

برئاسة السعودية.. "الجامعة العربية" تبحث آثار كورونا على النساء والفتيات

دعت المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه العاملات بالخط الأخضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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نظَّمت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة" أمس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري برئاسة السعودية (رئيسة الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية)، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ومشاركة الوزراء ورؤساء الآليات المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، ومديري المنظمات الأممية المعنية؛ وذلك لبحث "آثار فيروس كوفيد-19 على النساء والفتيات".

وفي التفاصيل، استعرض الاجتماع أفضل التجارب بين الدول الأعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا" على النساء والفتيات، وعرض جهود الدول الأعضاء لأفضل التجارب والسياسات المتبعة على الصعيد الوطني لاحتواء الأزمة، والتعامل معها. كما ناقش التقرير الصادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بعنوان "الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كورونا -19" الوضع الحالي والتصور لما بعد كورونا، خاصة الجزء المتعلق بالآثار السلبية المنعكسة على النساء والفتيات.

وطالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة في بلادها بالمحافل الإقليمية والدولية، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات، والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر، وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بين الأسر الفلسطينية بالمناطق التي يسيطرون عليها، مثل مناطق "ج" والقدس، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ودراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة من سياسة التوسع والضم الإسرائيلية في ظل جائحة "كوفيد 19".

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