النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" يتحدث عن ثلاث موجات برد قادمة.. هنا تفاصيلها

قال: تبدأ هذا الأسبوع وتستمر فترة طويلة وتؤثر على مناطق المملكة

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن ثلاث موجات برد متعاقبة تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة: الأولى شبه قوية قبيل نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: الثانية قوية بداية الأسبوع القادم، والثالثة شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم.

وأردف: متوقع أن يكون التأثير الأقوى على: (تبوك، وحائل، والشمالية، ثم الجوف، فالقصيم، ثم الرياض، والمرتفعات الغربية والجنوبية، فالشرقية، والمدينة، فمكة).

وأردف: متوقع أن تسجل الحرارة في حائل وتبوك والشمالية والجوف، الصغرى من (3) إلى (5) درجات مئوية، والصفر أو قريب من الصفر على القصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الرياض، وتكسر (٥) درجات مئوية في العاصمة الرياض، ومكة تكسر (١٥) مئوية؛ خاصة في موجة البرد الثانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سمًاء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية؛ في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" يتحدث عن ثلاث موجات برد قادمة.. هنا تفاصيلها
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن ثلاث موجات برد متعاقبة تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة: الأولى شبه قوية قبيل نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: الثانية قوية بداية الأسبوع القادم، والثالثة شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم.

وأردف: متوقع أن يكون التأثير الأقوى على: (تبوك، وحائل، والشمالية، ثم الجوف، فالقصيم، ثم الرياض، والمرتفعات الغربية والجنوبية، فالشرقية، والمدينة، فمكة).

وأردف: متوقع أن تسجل الحرارة في حائل وتبوك والشمالية والجوف، الصغرى من (3) إلى (5) درجات مئوية، والصفر أو قريب من الصفر على القصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الرياض، وتكسر (٥) درجات مئوية في العاصمة الرياض، ومكة تكسر (١٥) مئوية؛ خاصة في موجة البرد الثانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سمًاء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية؛ في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:12 AM
اخر تعديل
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:44 AM

"الحصيني" يتحدث عن ثلاث موجات برد قادمة.. هنا تفاصيلها

قال: تبدأ هذا الأسبوع وتستمر فترة طويلة وتؤثر على مناطق المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,969

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن ثلاث موجات برد متعاقبة تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة: الأولى شبه قوية قبيل نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: الثانية قوية بداية الأسبوع القادم، والثالثة شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم.

وأردف: متوقع أن يكون التأثير الأقوى على: (تبوك، وحائل، والشمالية، ثم الجوف، فالقصيم، ثم الرياض، والمرتفعات الغربية والجنوبية، فالشرقية، والمدينة، فمكة).

وأردف: متوقع أن تسجل الحرارة في حائل وتبوك والشمالية والجوف، الصغرى من (3) إلى (5) درجات مئوية، والصفر أو قريب من الصفر على القصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الرياض، وتكسر (٥) درجات مئوية في العاصمة الرياض، ومكة تكسر (١٥) مئوية؛ خاصة في موجة البرد الثانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سمًاء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية؛ في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,981
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,044
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,467
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,098

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة