"الحصيني" يتحدث عن ثلاث موجات برد قادمة.. هنا تفاصيلها

قال: تبدأ هذا الأسبوع وتستمر فترة طويلة وتؤثر على مناطق المملكة

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن ثلاث موجات برد متعاقبة تؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر": متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة: الأولى شبه قوية قبيل نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: الثانية قوية بداية الأسبوع القادم، والثالثة شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم.

وأردف: متوقع أن يكون التأثير الأقوى على: (تبوك، وحائل، والشمالية، ثم الجوف، فالقصيم، ثم الرياض، والمرتفعات الغربية والجنوبية، فالشرقية، والمدينة، فمكة).

وأردف: متوقع أن تسجل الحرارة في حائل وتبوك والشمالية والجوف، الصغرى من (3) إلى (5) درجات مئوية، والصفر أو قريب من الصفر على القصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الرياض، وتكسر (٥) درجات مئوية في العاصمة الرياض، ومكة تكسر (١٥) مئوية؛ خاصة في موجة البرد الثانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سمًاء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية؛ في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).