النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019

أول تطبيق سعودي يتيح إقراض الأفراد 5 آلاف ريال خلال 15 دقيقة

تكشف STC عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق (غداً) الأحد من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري. إذ سيزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأشار المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل إلى أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً أن STC ليست مجرد شركة اتصالات بل ممكن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030،. وأوضح إلى STC ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم STC عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات.

وأوضح أباالخيل أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

جيتكس دبي جيتكس الاتصالات السعودية STC الاتصالات السعودية STC دبي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019
سبق

تكشف STC عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق (غداً) الأحد من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري. إذ سيزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأشار المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل إلى أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً أن STC ليست مجرد شركة اتصالات بل ممكن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030،. وأوضح إلى STC ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم STC عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات.

وأوضح أباالخيل أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
01:03 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:07 PM

الكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بجيتكس دبي 2019

أول تطبيق سعودي يتيح إقراض الأفراد 5 آلاف ريال خلال 15 دقيقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
912

تكشف STC عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديين وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق (غداً) الأحد من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري. إذ سيزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع "سلفة" الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأشار المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل إلى أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً أن STC ليست مجرد شركة اتصالات بل ممكن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030،. وأوضح إلى STC ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم STC عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات.

وأوضح أباالخيل أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,579
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,461
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,520
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,169

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة