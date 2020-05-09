النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

استقر عدد الإصابات في البلاد بإجمالي وقدره 64 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إنه: "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".

واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصًا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.

يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إنه: "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".

واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصًا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.

يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:29 PM

ليبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

استقر عدد الإصابات في البلاد بإجمالي وقدره 64 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
1
482

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إنه: "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".

واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصًا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.

يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,232
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,155

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة