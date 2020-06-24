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"قرقاش" تعليقاً على ترتيبات الحج: قرار حكيم وازن بين عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح

أشاد بالجهود السعودية والإجراءات المستمرة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام ومواجهة جائحة "كورونا" ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف الرحمن.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر "في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".

وتابع قرقاش "القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح".

أنور قرقاش المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرقاش" تعليقاً على ترتيبات الحج: قرار حكيم وازن بين عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح
سبق

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام ومواجهة جائحة "كورونا" ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف الرحمن.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر "في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".

وتابع قرقاش "القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:30 AM

"قرقاش" تعليقاً على ترتيبات الحج: قرار حكيم وازن بين عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح

أشاد بالجهود السعودية والإجراءات المستمرة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام ومواجهة جائحة "كورونا" ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف الرحمن.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر "في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".

وتابع قرقاش "القرار السعودي حكيم. ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح".

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