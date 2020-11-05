النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً!

الإدارة تصمت فيما تؤكد مصادر عدم توافقه مع التعليمات وتطالب المعنيين بالنظر فيه

تصاعدت مخاوف من قرار أصدره قيادي بـ"تعليم عسير" وفق تعميم وصل لمنشآت تعليم ذوي الإعاقة يتضمن عودة دراسة الطلاب حضورياً؛ حيث بدأت قبل أيام اجتماعات الطواقم والمخاوف من إصابات كورونا.

وتضمّن التعميم أن ذلك القرار نظراً للاحتياج الشديد للتنمية المهارية لفئة الطلاب ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم استفادتهم من منصات التعليم المتاحة حالياً بشكل مُرضٍ، وإمكانية تقديم الخدمات التربوية التأهيلية حضورياً لمحدودية عددها.

ووفقاً لمصدر، فإن العودة للعمل والنشاط الحضوري لمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وفق القرار كان بنسبة 57%، بحيث يقسم المستفيدون إلى مجموعتين كل مجموعة تستفيد من الخدمة حضورياً لمدة يومين، وعن بُعد للأيام الأخرى؛ على أن يخصص يوم فاصل بين المجموعتين وسط الأسبوع لتعقيم الفصول الدراسية والأماكن المشتركة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

واستثنى القرار من النشاط الحضوري في مراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة من لديهم اعتلالات تنفسية أو قلبية مزمنة؛ ويشمل ذلك المصابين بمتلازمة داون، واستئناف عمل الخدمات المساندة والقياس والتشخيص والعلاج السلوكي وتدريبات النطق والتخاطب بمراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة وبمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بشكل مستمر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بالعيادات الطبية.

وقالت مصادر: إن هذا القرار لا يتوافق مع القرارات الصادرة مؤخراً بشأن التعليم، مطالبةً الجهات المعنية بالنظر في ذلك القرار.

يشار إلى أن المتحدث باسم "تعليم عسير" لم يردّ على استفسار "سبق" حيال القرار منذ أربعة أيام.

تعليم عسير تعليم ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً!
سبق

تصاعدت مخاوف من قرار أصدره قيادي بـ"تعليم عسير" وفق تعميم وصل لمنشآت تعليم ذوي الإعاقة يتضمن عودة دراسة الطلاب حضورياً؛ حيث بدأت قبل أيام اجتماعات الطواقم والمخاوف من إصابات كورونا.

وتضمّن التعميم أن ذلك القرار نظراً للاحتياج الشديد للتنمية المهارية لفئة الطلاب ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم استفادتهم من منصات التعليم المتاحة حالياً بشكل مُرضٍ، وإمكانية تقديم الخدمات التربوية التأهيلية حضورياً لمحدودية عددها.

ووفقاً لمصدر، فإن العودة للعمل والنشاط الحضوري لمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وفق القرار كان بنسبة 57%، بحيث يقسم المستفيدون إلى مجموعتين كل مجموعة تستفيد من الخدمة حضورياً لمدة يومين، وعن بُعد للأيام الأخرى؛ على أن يخصص يوم فاصل بين المجموعتين وسط الأسبوع لتعقيم الفصول الدراسية والأماكن المشتركة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

واستثنى القرار من النشاط الحضوري في مراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة من لديهم اعتلالات تنفسية أو قلبية مزمنة؛ ويشمل ذلك المصابين بمتلازمة داون، واستئناف عمل الخدمات المساندة والقياس والتشخيص والعلاج السلوكي وتدريبات النطق والتخاطب بمراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة وبمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بشكل مستمر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بالعيادات الطبية.

وقالت مصادر: إن هذا القرار لا يتوافق مع القرارات الصادرة مؤخراً بشأن التعليم، مطالبةً الجهات المعنية بالنظر في ذلك القرار.

يشار إلى أن المتحدث باسم "تعليم عسير" لم يردّ على استفسار "سبق" حيال القرار منذ أربعة أيام.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:00 PM

قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً!

الإدارة تصمت فيما تؤكد مصادر عدم توافقه مع التعليمات وتطالب المعنيين بالنظر فيه

A A A
محمد المواسي - أبها
0
2,016

تصاعدت مخاوف من قرار أصدره قيادي بـ"تعليم عسير" وفق تعميم وصل لمنشآت تعليم ذوي الإعاقة يتضمن عودة دراسة الطلاب حضورياً؛ حيث بدأت قبل أيام اجتماعات الطواقم والمخاوف من إصابات كورونا.

وتضمّن التعميم أن ذلك القرار نظراً للاحتياج الشديد للتنمية المهارية لفئة الطلاب ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم استفادتهم من منصات التعليم المتاحة حالياً بشكل مُرضٍ، وإمكانية تقديم الخدمات التربوية التأهيلية حضورياً لمحدودية عددها.

ووفقاً لمصدر، فإن العودة للعمل والنشاط الحضوري لمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وفق القرار كان بنسبة 57%، بحيث يقسم المستفيدون إلى مجموعتين كل مجموعة تستفيد من الخدمة حضورياً لمدة يومين، وعن بُعد للأيام الأخرى؛ على أن يخصص يوم فاصل بين المجموعتين وسط الأسبوع لتعقيم الفصول الدراسية والأماكن المشتركة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

واستثنى القرار من النشاط الحضوري في مراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة من لديهم اعتلالات تنفسية أو قلبية مزمنة؛ ويشمل ذلك المصابين بمتلازمة داون، واستئناف عمل الخدمات المساندة والقياس والتشخيص والعلاج السلوكي وتدريبات النطق والتخاطب بمراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة وبمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بشكل مستمر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بالعيادات الطبية.

وقالت مصادر: إن هذا القرار لا يتوافق مع القرارات الصادرة مؤخراً بشأن التعليم، مطالبةً الجهات المعنية بالنظر في ذلك القرار.

يشار إلى أن المتحدث باسم "تعليم عسير" لم يردّ على استفسار "سبق" حيال القرار منذ أربعة أيام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,030

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة