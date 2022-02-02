النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لحظات العلا" يأخذك في تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني

لتمكين زوار المحافظة من التعايش بشكل مباشر مع التراث والطبيعة

يقدّم موسم "لحظات العلا"، لأول مرة، تجربتين هادفتين تمكّنان زوار محافظة العلا من التفاعل مباشرةً مع تراث وطبيعة العلا، وستكون أولى التجارب هي التجربة الزراعية في مزرعة الجود، وهي إحدى المزارع العريقة في العلا، التي توفر للزوار فرصة تعلم وتطبيق سبل الزراعة التقليدية، أما تجربة البناء الطيني في مسار الواحة الثقافية فستوفر للزوار فرصة ترميم إحدى المواقع التراثية في العلا.

وتهدف هذه التجارب إلى جذب الشباب المحلي، والعائلات والأفراد الزائرين؛ ليشاركوا في فعاليات اجتماعية، حيث سيتمكن الزوار من تعلّم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال.

وسيتمكّن الزوار من خلال تجربة الزراعة من تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.

وتتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصبّ الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.

ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبنّي الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية، كما توفر هذه التجارب طابعًا روحيًّا من خلال التفاعل والاتصال بالطبيعة.

وتتوفر هذه الفعاليات، التي تم تطويرها وإدارتها من قِبَل شركة "دوما"، للجميع بمن فيهم الأطفال بدءاً من عمر ثمانية أعوام لتجربة الزراعة، ومن عمر 12 عاماً وما فوق لتجربة البناء الطيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لحظات العلا" يأخذك في تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني
سبق

يقدّم موسم "لحظات العلا"، لأول مرة، تجربتين هادفتين تمكّنان زوار محافظة العلا من التفاعل مباشرةً مع تراث وطبيعة العلا، وستكون أولى التجارب هي التجربة الزراعية في مزرعة الجود، وهي إحدى المزارع العريقة في العلا، التي توفر للزوار فرصة تعلم وتطبيق سبل الزراعة التقليدية، أما تجربة البناء الطيني في مسار الواحة الثقافية فستوفر للزوار فرصة ترميم إحدى المواقع التراثية في العلا.

وتهدف هذه التجارب إلى جذب الشباب المحلي، والعائلات والأفراد الزائرين؛ ليشاركوا في فعاليات اجتماعية، حيث سيتمكن الزوار من تعلّم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال.

وسيتمكّن الزوار من خلال تجربة الزراعة من تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.

وتتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصبّ الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.

ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبنّي الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية، كما توفر هذه التجارب طابعًا روحيًّا من خلال التفاعل والاتصال بالطبيعة.

وتتوفر هذه الفعاليات، التي تم تطويرها وإدارتها من قِبَل شركة "دوما"، للجميع بمن فيهم الأطفال بدءاً من عمر ثمانية أعوام لتجربة الزراعة، ومن عمر 12 عاماً وما فوق لتجربة البناء الطيني.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:10 PM

"لحظات العلا" يأخذك في تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني

لتمكين زوار المحافظة من التعايش بشكل مباشر مع التراث والطبيعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
0
445

يقدّم موسم "لحظات العلا"، لأول مرة، تجربتين هادفتين تمكّنان زوار محافظة العلا من التفاعل مباشرةً مع تراث وطبيعة العلا، وستكون أولى التجارب هي التجربة الزراعية في مزرعة الجود، وهي إحدى المزارع العريقة في العلا، التي توفر للزوار فرصة تعلم وتطبيق سبل الزراعة التقليدية، أما تجربة البناء الطيني في مسار الواحة الثقافية فستوفر للزوار فرصة ترميم إحدى المواقع التراثية في العلا.

وتهدف هذه التجارب إلى جذب الشباب المحلي، والعائلات والأفراد الزائرين؛ ليشاركوا في فعاليات اجتماعية، حيث سيتمكن الزوار من تعلّم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال.

وسيتمكّن الزوار من خلال تجربة الزراعة من تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.

وتتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصبّ الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.

ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبنّي الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية، كما توفر هذه التجارب طابعًا روحيًّا من خلال التفاعل والاتصال بالطبيعة.

وتتوفر هذه الفعاليات، التي تم تطويرها وإدارتها من قِبَل شركة "دوما"، للجميع بمن فيهم الأطفال بدءاً من عمر ثمانية أعوام لتجربة الزراعة، ومن عمر 12 عاماً وما فوق لتجربة البناء الطيني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة