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"الإخبارية" في نشرة "التاسعة" تعيد للمشاهدين صاحب عبارة "أحلى الأماني"

إضافة لـ"باهبري" وبعد 14 عامًا من الانقطاع

فوجئ متابعو الإعلامي "سبأ باهبري" في نشرة التاسعة على القناة الإخبارية السعودية اليوم بإعلانه مفاجأة جديدة بوجود "حسن كراني" لإعلان النشرة الجوية، وهو صاحب عبارته المشهورة في ختام كل نشرة جوية: "أحلى الأماني".

وقال "باهبري": "في مفاجأة جديدة لكم الليلة أيضًا سيكون معنا الأستاذ أخصائي الأرصاد الجوية الأستاذ حسن كراني. سعيد جدًّا برؤية إطلالتك في نشرة الإخبارية، والفضل فيها يعود لإدارة قناة الإخبارية التي حاولت أن تعيدنا مرة أخرى لرؤية المشاهدين واللقاء بهم".

وقال حسن كراني: "مفاجأة جميلة جدًّا، خاصة مع قمة إعلامية كـ(سبأ باهبري)". ثم بدأ في نشرة الأحوال الجوية، وقال: "حالة عدم استقرار تبدأ من منتصف غد الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقوتها تتمركز -بعون الله تعالى- على الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية، وعلى المرتفعات الجبلية، وكلما اتجهنا جنوبًا حتى منطقة جيزان، وعلى الجزء الأوسط من أجزاء القطاع الشمالي، مع فرصة لهطول أمطار متوسطة، تميل للغزارة، يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الوسطى".

وقدَّم "كراني" درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من المناطق، وختم بقوله: "أعزائي، إلى هنا تنتهي النشرة الجوية. شكرًا لإصغائكم.. وأحلى الأماني".

ووجدت نشرة جيل "العمالقة" اهتمامًا وتناقلاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر المغردين، الذين اعتبروا ذلك وفاء للإعلاميين القدامى.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، وتوقَّف منذ 12 عامًا، بينما "كراني" هو أول مَن قرأ نشرة الأحوال الجوية على شاشة التلفزيون السعودي، وتوقَّف أيضًا منذ قرابة 14 عامًا.


المذيع سبأ باهبري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإخبارية" في نشرة "التاسعة" تعيد للمشاهدين صاحب عبارة "أحلى الأماني"
سبق

فوجئ متابعو الإعلامي "سبأ باهبري" في نشرة التاسعة على القناة الإخبارية السعودية اليوم بإعلانه مفاجأة جديدة بوجود "حسن كراني" لإعلان النشرة الجوية، وهو صاحب عبارته المشهورة في ختام كل نشرة جوية: "أحلى الأماني".

وقال "باهبري": "في مفاجأة جديدة لكم الليلة أيضًا سيكون معنا الأستاذ أخصائي الأرصاد الجوية الأستاذ حسن كراني. سعيد جدًّا برؤية إطلالتك في نشرة الإخبارية، والفضل فيها يعود لإدارة قناة الإخبارية التي حاولت أن تعيدنا مرة أخرى لرؤية المشاهدين واللقاء بهم".

وقال حسن كراني: "مفاجأة جميلة جدًّا، خاصة مع قمة إعلامية كـ(سبأ باهبري)". ثم بدأ في نشرة الأحوال الجوية، وقال: "حالة عدم استقرار تبدأ من منتصف غد الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقوتها تتمركز -بعون الله تعالى- على الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية، وعلى المرتفعات الجبلية، وكلما اتجهنا جنوبًا حتى منطقة جيزان، وعلى الجزء الأوسط من أجزاء القطاع الشمالي، مع فرصة لهطول أمطار متوسطة، تميل للغزارة، يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الوسطى".

وقدَّم "كراني" درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من المناطق، وختم بقوله: "أعزائي، إلى هنا تنتهي النشرة الجوية. شكرًا لإصغائكم.. وأحلى الأماني".

ووجدت نشرة جيل "العمالقة" اهتمامًا وتناقلاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر المغردين، الذين اعتبروا ذلك وفاء للإعلاميين القدامى.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، وتوقَّف منذ 12 عامًا، بينما "كراني" هو أول مَن قرأ نشرة الأحوال الجوية على شاشة التلفزيون السعودي، وتوقَّف أيضًا منذ قرابة 14 عامًا.


12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:26 PM

"الإخبارية" في نشرة "التاسعة" تعيد للمشاهدين صاحب عبارة "أحلى الأماني"

إضافة لـ"باهبري" وبعد 14 عامًا من الانقطاع

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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فوجئ متابعو الإعلامي "سبأ باهبري" في نشرة التاسعة على القناة الإخبارية السعودية اليوم بإعلانه مفاجأة جديدة بوجود "حسن كراني" لإعلان النشرة الجوية، وهو صاحب عبارته المشهورة في ختام كل نشرة جوية: "أحلى الأماني".

وقال "باهبري": "في مفاجأة جديدة لكم الليلة أيضًا سيكون معنا الأستاذ أخصائي الأرصاد الجوية الأستاذ حسن كراني. سعيد جدًّا برؤية إطلالتك في نشرة الإخبارية، والفضل فيها يعود لإدارة قناة الإخبارية التي حاولت أن تعيدنا مرة أخرى لرؤية المشاهدين واللقاء بهم".

وقال حسن كراني: "مفاجأة جميلة جدًّا، خاصة مع قمة إعلامية كـ(سبأ باهبري)". ثم بدأ في نشرة الأحوال الجوية، وقال: "حالة عدم استقرار تبدأ من منتصف غد الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وقوتها تتمركز -بعون الله تعالى- على الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية، وعلى المرتفعات الجبلية، وكلما اتجهنا جنوبًا حتى منطقة جيزان، وعلى الجزء الأوسط من أجزاء القطاع الشمالي، مع فرصة لهطول أمطار متوسطة، تميل للغزارة، يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الوسطى".

وقدَّم "كراني" درجات الحرارة العظمى والصغرى لعدد من المناطق، وختم بقوله: "أعزائي، إلى هنا تنتهي النشرة الجوية. شكرًا لإصغائكم.. وأحلى الأماني".

ووجدت نشرة جيل "العمالقة" اهتمامًا وتناقلاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر المغردين، الذين اعتبروا ذلك وفاء للإعلاميين القدامى.

ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، وتوقَّف منذ 12 عامًا، بينما "كراني" هو أول مَن قرأ نشرة الأحوال الجوية على شاشة التلفزيون السعودي، وتوقَّف أيضًا منذ قرابة 14 عامًا.


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