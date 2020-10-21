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كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:30 AM

كوريا الجنوبية: 91 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجّلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,424.

ومن بين الإصابات الجديدة، رصدت البلاد 57 إصابة محلية، و34 إصابة قادمة من الخارج.

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