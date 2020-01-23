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الباعة الجائلون تحت وقْع المكافحة.. ضبط وإتلاف 6 أطنان أغذية فاسدة بمكة

حملات بلدية بمشاركة أمنية صادرت ملابس وأزالت مباسط وأوقفت مخالفين

صادرت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية المسفلة، مواد غذائية مجهولة المصدر، وملابس مستعملة؛ وذلك خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، في حوش بكر والنكاسة بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الخضروات والفواكه ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة ملابس مستعملة تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين؛ حيث تم إتلاف المصادرات في الموقع، مع إزالة المباسط العشوائية والعربات الخشبية التي تُستخدم لعرض ونقل البضائع.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية، الجولات الرقابية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، والتي أسفرت عن مصادرة 1012 كجم من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي؛ بمشاركة الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، أسفر عنها ضبط عدد من المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

وأكدت الأمانة، أنها شكّلت العديد من الفِرَق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهّزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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الباعة الجائلون تحت وقْع المكافحة.. ضبط وإتلاف 6 أطنان أغذية فاسدة بمكة
سبق

صادرت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية المسفلة، مواد غذائية مجهولة المصدر، وملابس مستعملة؛ وذلك خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، في حوش بكر والنكاسة بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الخضروات والفواكه ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة ملابس مستعملة تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين؛ حيث تم إتلاف المصادرات في الموقع، مع إزالة المباسط العشوائية والعربات الخشبية التي تُستخدم لعرض ونقل البضائع.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية، الجولات الرقابية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، والتي أسفرت عن مصادرة 1012 كجم من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي؛ بمشاركة الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، أسفر عنها ضبط عدد من المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

وأكدت الأمانة، أنها شكّلت العديد من الفِرَق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهّزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:04 PM

الباعة الجائلون تحت وقْع المكافحة.. ضبط وإتلاف 6 أطنان أغذية فاسدة بمكة

حملات بلدية بمشاركة أمنية صادرت ملابس وأزالت مباسط وأوقفت مخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صادرت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية المسفلة، مواد غذائية مجهولة المصدر، وملابس مستعملة؛ وذلك خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، في حوش بكر والنكاسة بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من الخضروات والفواكه ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مصادرة ملابس مستعملة تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين؛ حيث تم إتلاف المصادرات في الموقع، مع إزالة المباسط العشوائية والعربات الخشبية التي تُستخدم لعرض ونقل البضائع.

من جانب آخر، واصلت بلدية العتيبية الفرعية، الجولات الرقابية على الباعة الجائلين ضمن النطاق الإشرافي، والتي أسفرت عن مصادرة 1012 كجم من الخضروات والفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية "إكرام" لحفظ الطعام.

كما نفّذت بلدية العمرة الفرعية جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي؛ بمشاركة الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية، والتحقق من ضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، أسفر عنها ضبط عدد من المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

وأكدت الأمانة، أنها شكّلت العديد من الفِرَق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، والحد من انتشارها؛ نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهّزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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