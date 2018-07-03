260 جراحة ناجحة لـ"عيون فقراء الكاميرون" وأدوية مجانية.. هنا قافلة "الندوة" الـ5

تحديداً في مدينة مروة.. و"المنصوري": ما زال أمامنا عمل كبير لمكافحة العمى وإعادة البسمة

تُواصل القافلة الطبية الـ(5) لجراحة العيون التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مستشفى باماري بمدينة مروة الكاميرونية، عملياتها الجراحية في أسبوعها الأول، والتي أسفرت عن إجراء 260 عملية في مجال الإبصار والعيون، إلى جانب عمليات المياه البيضاء والزرقاء، تكللت كلها بالنجاح، بالإضافة إلى صرف الأدوية المجانية على المرضى المترددين على القافلة.

وقال المشرف على القافلة الطبية استشاري جراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، الدكتور سمير المنصوري: "يعيش الكثير من المرضى الفقراء محنة قاسية؛ فالأجور المرتفعة للعمليات الجراحية وطول فترات الانتظار في المستشفيات والتي قد تمتد لشهور وسنين، يزيدان وطأة الألم والمعاناة إلى جانب المرض".

وأضاف: "يهدف مشروع القوافل الطبية التي تسيّرها الندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى قارة إفريقيا، للمساعدة في وضع نهاية لآلام المرضى الفقراء؛ ليس فقط عن طريق توفير العلاج بأفضل وأحدث الإمكانيات الطبية بدون أجر؛ ولكن أيضاً عن طريق توفير مستوى راقٍ وجيد في الرعاية النفسية والصحية للمريض الفقير بأسلوب حضاري وسامٍ يحترم إنسانية المريض وكرامته".

واختتم: "القافلة ما زال أمامها عمل كبير لتنجزه في مجال مكافحة العمى وإعادة البسمة إلى شفاه المرضى، وإن الزملاء في الفريق الطبي للقافلة يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل حتى نهاية الفترة المحددة للقافلة، والتي تستهدف في محصلتها النهائية إجراء 350 عملية جراحية".