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أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش

الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين

انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:59 AM

أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش

الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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5,077

انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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