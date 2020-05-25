أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش
الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين
انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
الدفاع المدني
أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-25
انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:59 AM
أبها.. انتشال جثث رجل وامراة وطفلة انجرفت مركبتهم في وادي باغش
الدفاع المدني: الفرق تلقت بلاغًا وباشرت الموقع وتم إخراجهم متوفين
انتشلت فرق الدفاع المدني في أبها جثة 3 أشخاص كانت قد انحرفت مركبتهم في وادي باغش.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: باشر #الدفاع_المدني بـ #أبها بلاغاً عن انجراف مركبة يوجد بها 3 أشخاص في وادي باغش؛ رجل وامراة وطفلة، وتم إخراجهم متوفين، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.