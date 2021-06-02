عينت شركة "فايزر" السعودية، التابعة لـ"فايزر" الأمريكية العالمية، ياسر بن سعد الحاقان مديرًا للسياسات والشؤون العامة في السعودية.
"فايزر" تُعين "الحاقان" مديرًا للشؤون العامة بالرياض
عينت شركة "فايزر" السعودية، التابعة لـ"فايزر" الأمريكية العالمية، ياسر بن سعد الحاقان مديرًا للسياسات والشؤون العامة في السعودية.
اعلان
"فايزر" تُعين "الحاقان" مديرًا للشؤون العامة بالرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-02
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
07:19 PM
"فايزر" تُعين "الحاقان" مديرًا للشؤون العامة بالرياض
عينت شركة "فايزر" السعودية، التابعة لـ"فايزر" الأمريكية العالمية، ياسر بن سعد الحاقان مديرًا للسياسات والشؤون العامة في السعودية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..
30 يناير
13,873
91 مليار ..
29 يناير
31,828
70 مليار ..
26 أكتوبر
32,510
تعليمنا والتطوير المنشود!!
غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد
عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان
مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!
محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة
جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي
علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟
صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!
غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!
محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ
مها الجبر