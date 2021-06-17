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ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً

طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه".

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه".

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025).

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
05:17 PM

ولي العهد يدعم الاتحاد العربي لكرة القدم بـ 5 ملايين ريال سنوياً

طبقًا لما أعلنه اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقع "تويتر" قبل قليل: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه".

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قد زكت اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة (2021 - 2025).

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