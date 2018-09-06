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تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على الطائف

"المدني" ينشر دوريات السلامة وفِرَق الإنقاذ لمعالجة الحالات المحتملة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: (مراكز الشفا، والهدا، وبني سعد، والسيل الكبير، وعشيرة، وشقصان وميسان، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ؛ نتيجة استمرار هطول الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها والأجزاء الجنوبية والشرقية منها؛ مما ينتج عنه جريان للسيول في عدد من الأودية.

ووضعت "الإدارة" الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال الدفاع المدني؛ لمواجهة مثل هذه الحالات، وتم نشر دوريات السلامة وفِرَق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة تجهيزاً فنياً متكاملاً، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً؛ مما يمكّنها من سرعة التدخل الفوري، ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على الطائف
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: (مراكز الشفا، والهدا، وبني سعد، والسيل الكبير، وعشيرة، وشقصان وميسان، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ؛ نتيجة استمرار هطول الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها والأجزاء الجنوبية والشرقية منها؛ مما ينتج عنه جريان للسيول في عدد من الأودية.

ووضعت "الإدارة" الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال الدفاع المدني؛ لمواجهة مثل هذه الحالات، وتم نشر دوريات السلامة وفِرَق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة تجهيزاً فنياً متكاملاً، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً؛ مما يمكّنها من سرعة التدخل الفوري، ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:18 PM

تنبيه متقدم باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على الطائف

"المدني" ينشر دوريات السلامة وفِرَق الإنقاذ لمعالجة الحالات المحتملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: (مراكز الشفا، والهدا، وبني سعد، والسيل الكبير، وعشيرة، وشقصان وميسان، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ؛ نتيجة استمرار هطول الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها والأجزاء الجنوبية والشرقية منها؛ مما ينتج عنه جريان للسيول في عدد من الأودية.

ووضعت "الإدارة" الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال الدفاع المدني؛ لمواجهة مثل هذه الحالات، وتم نشر دوريات السلامة وفِرَق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة تجهيزاً فنياً متكاملاً، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً؛ مما يمكّنها من سرعة التدخل الفوري، ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

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