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شاهد.. قائد مركبة يعكس السير ويصطدم بثلاث سيارات متوقفة بالخبر

مطالبات بالقبض على الجاني وتعويض المتضررين

تسبب قائد مركبة مجهول في اصطدام ثلاث مركبات متوقفة أمام منزل أصحابها بحي البحيرة بمحافظة الخبر، بعد عكسه للسير، فيما طالب صاحب إحدى المركبات الجهات الأمنية بالقبض على المعتدي وتعويضه عن الاضرار التي لحقت بمركبته.

وقال المواطن ساري الحربي لـ"سبق": "تفاجأت قبل شهر تقريباً بتعرض مركبتي ومعها مركبتان أخريان لصدم العمد من قبل قائد إحدى المركبات، بعد عكسه للسير، مما أدى إلى تلف المركبة الأولى وبعض الأضرار بالمركبتين، وقد تقدمت ببلاغ لدى شرطة محافظة الخبر، وتزويدهم بمقطع للفيديو التي رصدتها كاميرات المراقبة أثناء عكس قائد المركبة للسير وصدم المركبات".

وأضاف: "بعد تقديمي للبلاغ تفاجأت بأن الشرطة تخبرني بعدم قدرتهم على الوصول لصاحب المركبة المتسبب في صدم مركبتنا، والإضرار بها وتم تحويلي لإدارة المرور، والتي بدورها رفضت استلام البلاغ، مما اضطرني لنشر القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وطالب "الحربي" الجهات الأمنية بالقبض على الجاني، خاصة بعد أن أظهر مقطع الفيديو وقوفه عند أحد المنازل القريبة منهم قبل اصطدام المركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. قائد مركبة يعكس السير ويصطدم بثلاث سيارات متوقفة بالخبر
سبق

تسبب قائد مركبة مجهول في اصطدام ثلاث مركبات متوقفة أمام منزل أصحابها بحي البحيرة بمحافظة الخبر، بعد عكسه للسير، فيما طالب صاحب إحدى المركبات الجهات الأمنية بالقبض على المعتدي وتعويضه عن الاضرار التي لحقت بمركبته.

وقال المواطن ساري الحربي لـ"سبق": "تفاجأت قبل شهر تقريباً بتعرض مركبتي ومعها مركبتان أخريان لصدم العمد من قبل قائد إحدى المركبات، بعد عكسه للسير، مما أدى إلى تلف المركبة الأولى وبعض الأضرار بالمركبتين، وقد تقدمت ببلاغ لدى شرطة محافظة الخبر، وتزويدهم بمقطع للفيديو التي رصدتها كاميرات المراقبة أثناء عكس قائد المركبة للسير وصدم المركبات".

وأضاف: "بعد تقديمي للبلاغ تفاجأت بأن الشرطة تخبرني بعدم قدرتهم على الوصول لصاحب المركبة المتسبب في صدم مركبتنا، والإضرار بها وتم تحويلي لإدارة المرور، والتي بدورها رفضت استلام البلاغ، مما اضطرني لنشر القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وطالب "الحربي" الجهات الأمنية بالقبض على الجاني، خاصة بعد أن أظهر مقطع الفيديو وقوفه عند أحد المنازل القريبة منهم قبل اصطدام المركبة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:26 PM

شاهد.. قائد مركبة يعكس السير ويصطدم بثلاث سيارات متوقفة بالخبر

مطالبات بالقبض على الجاني وتعويض المتضررين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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تسبب قائد مركبة مجهول في اصطدام ثلاث مركبات متوقفة أمام منزل أصحابها بحي البحيرة بمحافظة الخبر، بعد عكسه للسير، فيما طالب صاحب إحدى المركبات الجهات الأمنية بالقبض على المعتدي وتعويضه عن الاضرار التي لحقت بمركبته.

وقال المواطن ساري الحربي لـ"سبق": "تفاجأت قبل شهر تقريباً بتعرض مركبتي ومعها مركبتان أخريان لصدم العمد من قبل قائد إحدى المركبات، بعد عكسه للسير، مما أدى إلى تلف المركبة الأولى وبعض الأضرار بالمركبتين، وقد تقدمت ببلاغ لدى شرطة محافظة الخبر، وتزويدهم بمقطع للفيديو التي رصدتها كاميرات المراقبة أثناء عكس قائد المركبة للسير وصدم المركبات".

وأضاف: "بعد تقديمي للبلاغ تفاجأت بأن الشرطة تخبرني بعدم قدرتهم على الوصول لصاحب المركبة المتسبب في صدم مركبتنا، والإضرار بها وتم تحويلي لإدارة المرور، والتي بدورها رفضت استلام البلاغ، مما اضطرني لنشر القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وطالب "الحربي" الجهات الأمنية بالقبض على الجاني، خاصة بعد أن أظهر مقطع الفيديو وقوفه عند أحد المنازل القريبة منهم قبل اصطدام المركبة.

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