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"الشؤون الإسلامية " بالطائف يختتم دورات معهد الأئمة والخطباء

اختتم فرع الوزارة بمكة دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف بحضور مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ أسامة بن علي الصيقل.

وقال "الصيقل" :بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة دورات معهد الأئمة والخطباء، والتي أقيمت في كلٍ من جدة والطائف ورنية والمويه ورابغ، وذلك حرصاً من الوزارة على تطوير منسوبيها في شتى المجالات عبر هذه الدورات والبرامج، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير الأعمال والبرامج الدعوية على كافة الأصعدة.

وثمن "الصيقل" لجميع من ساهم وشارك في هذه الدورات من دعاة وأئمة وخطباء ومؤذنين وإدارات مساجد، مشيداً بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمكة الدكتور سالم الخامري وفضيلة مساعده الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري لتلك الدورات مما ساهم في نجاحها بشكلٍ كبير.

وأختتم "الصيقل" حديثه داعياً بأن يحفظ الله ديننا وبلادنا وقيادتنا الصالحة الناصحة وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

الشؤون الإسلامية

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"الشؤون الإسلامية " بالطائف يختتم دورات معهد الأئمة والخطباء
سبق

اختتم فرع الوزارة بمكة دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف بحضور مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ أسامة بن علي الصيقل.

وقال "الصيقل" :بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة دورات معهد الأئمة والخطباء، والتي أقيمت في كلٍ من جدة والطائف ورنية والمويه ورابغ، وذلك حرصاً من الوزارة على تطوير منسوبيها في شتى المجالات عبر هذه الدورات والبرامج، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير الأعمال والبرامج الدعوية على كافة الأصعدة.

وثمن "الصيقل" لجميع من ساهم وشارك في هذه الدورات من دعاة وأئمة وخطباء ومؤذنين وإدارات مساجد، مشيداً بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمكة الدكتور سالم الخامري وفضيلة مساعده الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري لتلك الدورات مما ساهم في نجاحها بشكلٍ كبير.

وأختتم "الصيقل" حديثه داعياً بأن يحفظ الله ديننا وبلادنا وقيادتنا الصالحة الناصحة وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:36 PM

"الشؤون الإسلامية " بالطائف يختتم دورات معهد الأئمة والخطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتم فرع الوزارة بمكة دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف بحضور مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ أسامة بن علي الصيقل.

وقال "الصيقل" :بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة دورات معهد الأئمة والخطباء، والتي أقيمت في كلٍ من جدة والطائف ورنية والمويه ورابغ، وذلك حرصاً من الوزارة على تطوير منسوبيها في شتى المجالات عبر هذه الدورات والبرامج، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير الأعمال والبرامج الدعوية على كافة الأصعدة.

وثمن "الصيقل" لجميع من ساهم وشارك في هذه الدورات من دعاة وأئمة وخطباء ومؤذنين وإدارات مساجد، مشيداً بمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمكة الدكتور سالم الخامري وفضيلة مساعده الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري لتلك الدورات مما ساهم في نجاحها بشكلٍ كبير.

وأختتم "الصيقل" حديثه داعياً بأن يحفظ الله ديننا وبلادنا وقيادتنا الصالحة الناصحة وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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