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ضمن تحضيراته للموسم الجديد.. الشباب يضرب الفرع بالثمانية

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تجربته الودية أمام نظيره الفرع (درجة ثالثة)، بثمانية أهداف دون مقابل، الاثنين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.
لعب مدرب الشباب بيدرو كايشينا، بالتشكيل الأساسي المكون من، آرلا، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبد الله الزوري، الفريد أندياي، بانيغا، سيبا، جوانكا، ماكيتي ديوب.
وفي الشوط الثاني منح عدد من اللاعبين فرصة الظهور، منهم مروان الحيدري، حمد الغامدي، متعب الحربي، عبد الملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، تركي العمار، جمال با جندوح، حسين القحطاني، فارس عويس، وفابيو مارتنز.
سجل أهداف الشباب، السنغالي ماكيتي ديوب (4 أهداف)، والأرجنتيني كريستيان جوانكا (هدفين)، والبرازيلي سيبا (هدف)، ومثله لخالد الغامدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن تحضيراته للموسم الجديد.. الشباب يضرب الفرع بالثمانية
سبق

كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تجربته الودية أمام نظيره الفرع (درجة ثالثة)، بثمانية أهداف دون مقابل، الاثنين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.
لعب مدرب الشباب بيدرو كايشينا، بالتشكيل الأساسي المكون من، آرلا، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبد الله الزوري، الفريد أندياي، بانيغا، سيبا، جوانكا، ماكيتي ديوب.
وفي الشوط الثاني منح عدد من اللاعبين فرصة الظهور، منهم مروان الحيدري، حمد الغامدي، متعب الحربي، عبد الملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، تركي العمار، جمال با جندوح، حسين القحطاني، فارس عويس، وفابيو مارتنز.
سجل أهداف الشباب، السنغالي ماكيتي ديوب (4 أهداف)، والأرجنتيني كريستيان جوانكا (هدفين)، والبرازيلي سيبا (هدف)، ومثله لخالد الغامدي.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
09:48 PM

ضمن تحضيراته للموسم الجديد.. الشباب يضرب الفرع بالثمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تجربته الودية أمام نظيره الفرع (درجة ثالثة)، بثمانية أهداف دون مقابل، الاثنين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي.
لعب مدرب الشباب بيدرو كايشينا، بالتشكيل الأساسي المكون من، آرلا، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبد الله الزوري، الفريد أندياي، بانيغا، سيبا، جوانكا، ماكيتي ديوب.
وفي الشوط الثاني منح عدد من اللاعبين فرصة الظهور، منهم مروان الحيدري، حمد الغامدي، متعب الحربي، عبد الملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، تركي العمار، جمال با جندوح، حسين القحطاني، فارس عويس، وفابيو مارتنز.
سجل أهداف الشباب، السنغالي ماكيتي ديوب (4 أهداف)، والأرجنتيني كريستيان جوانكا (هدفين)، والبرازيلي سيبا (هدف)، ومثله لخالد الغامدي.

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