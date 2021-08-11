‏"بندر الفيصل": الملك سلمان له أيادٍ بيضاء ووقفات مشهودة على الفروسية طوال تاريخها

قال: الثقة السامية تعد تشريفًا لنا لخدمة هذه الرياضة العريقة بما يحقق تطلعات القيادة

عقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل عادل بن عبدالله المزروع، لقاء مع مختلف وسائل الإعلام عبر الاتصال المرئي.

وقدَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل شكره ‏لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الثقة السامية التي تعد تشريفًا كبيرًا لنا لخدمة هذه الرياضة العريقة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

‏وشدَّد على أنهم سيعملون ويجتهدون نحو كل ما ينهض بالفروسية السعودية، ويضعها في مكانتها اللائقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- الذي كانت له الأيادي البيضاء والوقفات المشهودة على الفروسية السعودية طوال تاريخها.

‏وأضاف: "كما أود أن أثمن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد -حفظه الله- الذي يحرص على تطور ورفعة رياضة الفروسية، ويوجّه دائمًا بتسخير الإمكانيات كافة في سبيل أن تصل هذه الرياضة الأصيلة إلى المستوى‏ الذي يليق بمكانة السعودية في جميع المجالات".

‏وتابع: "سنعمل مع الزملاء أعضاء مجلس إدارة هيئة الفروسية على كل ما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- بما يرتقي بالفروسية السعودية، ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات".

‏وقال: "خلال الفترة المقبلة علي القيام بجميع الدراسات اللازمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر".

‏وأبان الأمير بندر أنه سيتم وضع مواصفات قياسية للمرافق، واعتماد مخططاتها في جميع مناطق السعودية، إلى جانب التخطيط للبطولات الدولية التي تقام في السعودية، والتعاون في تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‏وختم: "العمل على اقتراح ميزانيات المشاريع الوطنية والبطولات الدولية الخاصة بالفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة التي من شأنها دعم الفرسان السعوديين ومُلاك الخيل ومنتجيها، ووضع برامج لدعم إنتاج الخيل السعودية".