النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أمطار مكة الغزيرة تجتاح مخطط الطيب وتقطع التيار الكهربائي

السكان طالبوا بإنشاء شبكة تصريف لاحتواء المياه والسيول بالشوارع

تسببت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على مكة المكرمة، وتركزت غزارتها على شمالها الشرقي، في غرق مخطط الطيب بحي النوارية؛ ما تسبَّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخطط بالكامل، وغرق العديد من المركبات، دون تسجيل أية إصابات في الأرواح.

وتفصيلاً، رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد البلادي، أحد سكان مخطط الطيب، الأضرار التي نتجت من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على المخطط الواقع شمال مكة المكرمة، لافتًا إلى أن المخطط يعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تضرُّر العديد من المركبات بسبب السيول.

وأشار "البلادي" إلى أن منسوب المياه التي سجَّلها المخطط كان مرتفعًا، وقد تضررت بعض المنازل، فضلاً عن انتشار البِرك المائية التي تشكِّل خطرًا محتومًا على المارة، بمن فيهم الأطفال.

وكشفت الأمطار التي هطلت مساء اليوم سوء تصريف مياه السيول في المخطط، وانعدام شبكات التصريف وسط مطالبات من السكان بضرورة تدارك الأمر مستقبلاً، والعمل على إنشاء شبكة تصريف، تستطيع احتواء كمية الأمطار والسيول في شوارع المخطط.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة قد شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم، تركزت غزارتها على الشمال والشمال الشرقي من المنطقة.

مكة المكرمة النوارية أمطار السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمطار مكة الغزيرة تجتاح مخطط الطيب وتقطع التيار الكهربائي
سبق

تسببت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على مكة المكرمة، وتركزت غزارتها على شمالها الشرقي، في غرق مخطط الطيب بحي النوارية؛ ما تسبَّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخطط بالكامل، وغرق العديد من المركبات، دون تسجيل أية إصابات في الأرواح.

وتفصيلاً، رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد البلادي، أحد سكان مخطط الطيب، الأضرار التي نتجت من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على المخطط الواقع شمال مكة المكرمة، لافتًا إلى أن المخطط يعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تضرُّر العديد من المركبات بسبب السيول.

وأشار "البلادي" إلى أن منسوب المياه التي سجَّلها المخطط كان مرتفعًا، وقد تضررت بعض المنازل، فضلاً عن انتشار البِرك المائية التي تشكِّل خطرًا محتومًا على المارة، بمن فيهم الأطفال.

وكشفت الأمطار التي هطلت مساء اليوم سوء تصريف مياه السيول في المخطط، وانعدام شبكات التصريف وسط مطالبات من السكان بضرورة تدارك الأمر مستقبلاً، والعمل على إنشاء شبكة تصريف، تستطيع احتواء كمية الأمطار والسيول في شوارع المخطط.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة قد شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم، تركزت غزارتها على الشمال والشمال الشرقي من المنطقة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:54 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:59 PM

شاهد.. أمطار مكة الغزيرة تجتاح مخطط الطيب وتقطع التيار الكهربائي

السكان طالبوا بإنشاء شبكة تصريف لاحتواء المياه والسيول بالشوارع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,983

تسببت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على مكة المكرمة، وتركزت غزارتها على شمالها الشرقي، في غرق مخطط الطيب بحي النوارية؛ ما تسبَّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخطط بالكامل، وغرق العديد من المركبات، دون تسجيل أية إصابات في الأرواح.

وتفصيلاً، رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد البلادي، أحد سكان مخطط الطيب، الأضرار التي نتجت من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على المخطط الواقع شمال مكة المكرمة، لافتًا إلى أن المخطط يعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تضرُّر العديد من المركبات بسبب السيول.

وأشار "البلادي" إلى أن منسوب المياه التي سجَّلها المخطط كان مرتفعًا، وقد تضررت بعض المنازل، فضلاً عن انتشار البِرك المائية التي تشكِّل خطرًا محتومًا على المارة، بمن فيهم الأطفال.

وكشفت الأمطار التي هطلت مساء اليوم سوء تصريف مياه السيول في المخطط، وانعدام شبكات التصريف وسط مطالبات من السكان بضرورة تدارك الأمر مستقبلاً، والعمل على إنشاء شبكة تصريف، تستطيع احتواء كمية الأمطار والسيول في شوارع المخطط.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة قد شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم، تركزت غزارتها على الشمال والشمال الشرقي من المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,230

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة