شاهد.. أمطار مكة الغزيرة تجتاح مخطط الطيب وتقطع التيار الكهربائي

السكان طالبوا بإنشاء شبكة تصريف لاحتواء المياه والسيول بالشوارع

تسببت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على مكة المكرمة، وتركزت غزارتها على شمالها الشرقي، في غرق مخطط الطيب بحي النوارية؛ ما تسبَّب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخطط بالكامل، وغرق العديد من المركبات، دون تسجيل أية إصابات في الأرواح.

وتفصيلاً، رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي محمد البلادي، أحد سكان مخطط الطيب، الأضرار التي نتجت من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على المخطط الواقع شمال مكة المكرمة، لافتًا إلى أن المخطط يعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تضرُّر العديد من المركبات بسبب السيول.

وأشار "البلادي" إلى أن منسوب المياه التي سجَّلها المخطط كان مرتفعًا، وقد تضررت بعض المنازل، فضلاً عن انتشار البِرك المائية التي تشكِّل خطرًا محتومًا على المارة، بمن فيهم الأطفال.

وكشفت الأمطار التي هطلت مساء اليوم سوء تصريف مياه السيول في المخطط، وانعدام شبكات التصريف وسط مطالبات من السكان بضرورة تدارك الأمر مستقبلاً، والعمل على إنشاء شبكة تصريف، تستطيع احتواء كمية الأمطار والسيول في شوارع المخطط.

وكانت أجزاء عدة من مكة المكرمة قد شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة عصر اليوم، تركزت غزارتها على الشمال والشمال الشرقي من المنطقة.