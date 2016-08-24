النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

بجميع وحداتها.. انطلاق مبادرة تأهيل المدرب الجديد بـ"تقنية أبها" الثانية

تهدف إلى تطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء

بدأت اليوم الكلية التقنية الثانية بأبها، برنامج (تأهيل المدرب الجديد)، للكادر التدريبي بجميع وحدات التدريب التقني بالمنطقة، والتي تنفذها وكالة الكلية للتدريب، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب من أصحاب الخبرة، وستستمر لمدة 3 أيام.

تهدف هذه البرامج إلى تدريب وتطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء في العملية التدريبية، وتساهم هذه الدورات بشكل كبير في تعزيز المعارف والمفاهيم والأساليب الحديثة اللازمة للتدريب.

يأتي تنفيذ هذه البرامج استكمالًا لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريب تأهيلًا عاليًا؛ حتى يتمكن من أداء رسالته بجدارة وكفاءة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بجميع وحداتها.. انطلاق مبادرة تأهيل المدرب الجديد بـ"تقنية أبها" الثانية
سبق

بدأت اليوم الكلية التقنية الثانية بأبها، برنامج (تأهيل المدرب الجديد)، للكادر التدريبي بجميع وحدات التدريب التقني بالمنطقة، والتي تنفذها وكالة الكلية للتدريب، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب من أصحاب الخبرة، وستستمر لمدة 3 أيام.

تهدف هذه البرامج إلى تدريب وتطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء في العملية التدريبية، وتساهم هذه الدورات بشكل كبير في تعزيز المعارف والمفاهيم والأساليب الحديثة اللازمة للتدريب.

يأتي تنفيذ هذه البرامج استكمالًا لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريب تأهيلًا عاليًا؛ حتى يتمكن من أداء رسالته بجدارة وكفاءة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:35 PM

بجميع وحداتها.. انطلاق مبادرة تأهيل المدرب الجديد بـ"تقنية أبها" الثانية

تهدف إلى تطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
69

بدأت اليوم الكلية التقنية الثانية بأبها، برنامج (تأهيل المدرب الجديد)، للكادر التدريبي بجميع وحدات التدريب التقني بالمنطقة، والتي تنفذها وكالة الكلية للتدريب، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريب من أصحاب الخبرة، وستستمر لمدة 3 أيام.

تهدف هذه البرامج إلى تدريب وتطوير وصقل مهارات المدربين للارتقاء بمستويات الأداء في العملية التدريبية، وتساهم هذه الدورات بشكل كبير في تعزيز المعارف والمفاهيم والأساليب الحديثة اللازمة للتدريب.

يأتي تنفيذ هذه البرامج استكمالًا لخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريب تأهيلًا عاليًا؛ حتى يتمكن من أداء رسالته بجدارة وكفاءة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,028
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة