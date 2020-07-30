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"مدني أضم" يعثر على جثة طفل جرفه سيل دوقة

العقيد "القرني" طالب بإبعاد الأطفال عن الأودية

عثرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة أضم على جثة طفل، جرفه سيل وادي دوقة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(19:01) أمس الأربعاء عن جرف السيل طفلاً بوادي دوقة. وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف سيل وادي دوقة طفلاً يبلغ من العمر ٤ أعوام.

وقامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة، ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة. سائلاً الله أن يكون شفيعًا لوالديه.

وأهاب العقيد القرني بالجميع لعدم ترك الأطفال بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني أضم" يعثر على جثة طفل جرفه سيل دوقة
سبق

عثرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة أضم على جثة طفل، جرفه سيل وادي دوقة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(19:01) أمس الأربعاء عن جرف السيل طفلاً بوادي دوقة. وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف سيل وادي دوقة طفلاً يبلغ من العمر ٤ أعوام.

وقامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة، ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة. سائلاً الله أن يكون شفيعًا لوالديه.

وأهاب العقيد القرني بالجميع لعدم ترك الأطفال بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:20 AM

"مدني أضم" يعثر على جثة طفل جرفه سيل دوقة

العقيد "القرني" طالب بإبعاد الأطفال عن الأودية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,217

عثرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة أضم على جثة طفل، جرفه سيل وادي دوقة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(19:01) أمس الأربعاء عن جرف السيل طفلاً بوادي دوقة. وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف سيل وادي دوقة طفلاً يبلغ من العمر ٤ أعوام.

وقامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة، ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة. سائلاً الله أن يكون شفيعًا لوالديه.

وأهاب العقيد القرني بالجميع لعدم ترك الأطفال بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

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