في الدور الفاصل لمونديال "قطر 2022".. توازنٌ للمغرب.. وإثارة مرتقبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس

أجريت، اليوم السبت، قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سحبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد بكأس العالم في نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن توازن لمنتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية؛ فيما جاءت نارية لمصر، التي ستواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون؛ فيما تواجه تونس منتخب مالي.

فيما جاءت المواجهة الخامسة إفريقية خالصة، في ديربي غرب إفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتنطلق المباريات بين 23 إلى 29 مارس المقبل.