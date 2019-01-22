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في الدور الفاصل لمونديال "قطر 2022".. توازنٌ للمغرب.. وإثارة مرتقبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس

أجريت، اليوم السبت، قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سحبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد بكأس العالم في نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن توازن لمنتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية؛ فيما جاءت نارية لمصر، التي ستواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون؛ فيما تواجه تونس منتخب مالي.

فيما جاءت المواجهة الخامسة إفريقية خالصة، في ديربي غرب إفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتنطلق المباريات بين 23 إلى 29 مارس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الدور الفاصل لمونديال "قطر 2022".. توازنٌ للمغرب.. وإثارة مرتقبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس
سبق

أجريت، اليوم السبت، قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سحبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد بكأس العالم في نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن توازن لمنتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية؛ فيما جاءت نارية لمصر، التي ستواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون؛ فيما تواجه تونس منتخب مالي.

فيما جاءت المواجهة الخامسة إفريقية خالصة، في ديربي غرب إفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتنطلق المباريات بين 23 إلى 29 مارس المقبل.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:07 PM

في الدور الفاصل لمونديال "قطر 2022".. توازنٌ للمغرب.. وإثارة مرتقبة لمنتخبات مصر والجزائر وتونس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجريت، اليوم السبت، قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سحبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد بكأس العالم في نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن توازن لمنتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية؛ فيما جاءت نارية لمصر، التي ستواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون؛ فيما تواجه تونس منتخب مالي.

فيما جاءت المواجهة الخامسة إفريقية خالصة، في ديربي غرب إفريقيا بين نيجيريا، وغانا.

وتنطلق المباريات بين 23 إلى 29 مارس المقبل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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