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"الصحة" تنصح حجاج الداخل بهذه التطعيمات قبل 10 أيام من موعد الحج

قالت الوزارة في ردّها حول إلزاميتها: لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة

نصحت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937" حجاج الداخل بأخذ لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية قبل موعد الحج بما لا يقل عن عشرة أيام.

وفي ردّ "الصحة" حول ما إذا كان هناك تطعيمات يلزم ضيوف الرحمن أخذها قبل أداء النسك؛ قالت: "لقاحات حجاج الداخل عبارة عن: الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية".


كما نصحت "الصحة" بأخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

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"الصحة" تنصح حجاج الداخل بهذه التطعيمات قبل 10 أيام من موعد الحج
سبق

نصحت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937" حجاج الداخل بأخذ لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية قبل موعد الحج بما لا يقل عن عشرة أيام.

وفي ردّ "الصحة" حول ما إذا كان هناك تطعيمات يلزم ضيوف الرحمن أخذها قبل أداء النسك؛ قالت: "لقاحات حجاج الداخل عبارة عن: الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية".


كما نصحت "الصحة" بأخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:14 PM

"الصحة" تنصح حجاج الداخل بهذه التطعيمات قبل 10 أيام من موعد الحج

قالت الوزارة في ردّها حول إلزاميتها: لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
617

نصحت وزارة الصحة ممثلةً في "#الصحة_937" حجاج الداخل بأخذ لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية قبل موعد الحج بما لا يقل عن عشرة أيام.

وفي ردّ "الصحة" حول ما إذا كان هناك تطعيمات يلزم ضيوف الرحمن أخذها قبل أداء النسك؛ قالت: "لقاحات حجاج الداخل عبارة عن: الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية".


كما نصحت "الصحة" بأخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج؛ لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

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