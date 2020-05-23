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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

جدة.. الجهات الأمنية تكثف أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل

وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات

كثفت الجهات الأمنية أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي تم تنفيذه ابتداءً من مساء أمس الجمعة 29 رمضان وحتى 4 شوال المقبل، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

وتابعت "واس" خلال جولة لها خلوّ الطرق والشوارع من حركة السيارات والمارة، الذي يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

ودعت الجهات الأمنية إلى عدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا –لا قدر الله، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات المقررة ستطبق في حق المخالفين دون استثناء، مع مواصلة جهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الجهات الأمنية تكثف أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل
سبق

كثفت الجهات الأمنية أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي تم تنفيذه ابتداءً من مساء أمس الجمعة 29 رمضان وحتى 4 شوال المقبل، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

وتابعت "واس" خلال جولة لها خلوّ الطرق والشوارع من حركة السيارات والمارة، الذي يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

ودعت الجهات الأمنية إلى عدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا –لا قدر الله، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات المقررة ستطبق في حق المخالفين دون استثناء، مع مواصلة جهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
05:19 PM

جدة.. الجهات الأمنية تكثف أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل

وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت الجهات الأمنية أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي تم تنفيذه ابتداءً من مساء أمس الجمعة 29 رمضان وحتى 4 شوال المقبل، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

وتابعت "واس" خلال جولة لها خلوّ الطرق والشوارع من حركة السيارات والمارة، الذي يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

ودعت الجهات الأمنية إلى عدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا –لا قدر الله، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات المقررة ستطبق في حق المخالفين دون استثناء، مع مواصلة جهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

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