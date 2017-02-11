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تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا

أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي، اليوم، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة؛ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس، واختيار 10 أعضاء.

ونوّه "العطاوي" بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي؛ يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات؛ بما يحقق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات، وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًّا في التنمية.

وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة، ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية، ووضع الحقائق أمام المتابع، والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.

من جهته، رفع رئيس المركز الإعلامي ممدوح مغضب، الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز؛ مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة؛ موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين.

محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي المركز الإعلامي بالمحافظة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا
سبق

أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي، اليوم، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة؛ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس، واختيار 10 أعضاء.

ونوّه "العطاوي" بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي؛ يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات؛ بما يحقق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات، وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًّا في التنمية.

وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة، ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية، ووضع الحقائق أمام المتابع، والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.

من جهته، رفع رئيس المركز الإعلامي ممدوح مغضب، الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز؛ مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة؛ موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:08 PM

تشكيل مركز "إعلام العقيق".. "مغضب" رئيسًا و"فاضل" نائبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي، اليوم، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة؛ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس، واختيار 10 أعضاء.

ونوّه "العطاوي" بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي؛ يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات؛ بما يحقق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات، وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًّا في التنمية.

وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة، ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية، ووضع الحقائق أمام المتابع، والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.

من جهته، رفع رئيس المركز الإعلامي ممدوح مغضب، الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز؛ مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة؛ موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين.

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