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الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة.
وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة.
وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
05:31 PM

الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة.
وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة.

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