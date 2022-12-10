تعرَّف على آخر شخصية ودعها الرئيس "صالح" قبيل مقتله

حاول التوسط بينه وبين الحوثيين .. وكان سقف مطالبهم عاليًا

كشف أمين عام حزب المستقبل إسماعيل الجلعي عما دار بينه وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل مقتله في منزله الاثنين الماضي، حيث كان آخر من التقاه قبيل مقتله على أيدي ميليشيات الحوثي، في محاولة للتوسط بينهم.

وقال "الجلعي" في مقابلة تلفزيونية، إنه ذهب إلى منزل علي عبد الله صالح في صنعاء قبل يوم من مقتله، مؤكدًا أن سقف مطالب الحوثيين كان عاليًا جدًا ومن ضمنها أن يسلم صالح نفسه.

وأشار إلى أنه لم يتجرأ على نقل مطلب "ميليشيات الحوثي" إلى صالح احترامًا له.. وقال "اكتفيت بإبلاغه أن سقف مطالب الحركة مرتفع". وأكد أن الرئيس السابق أبلغه أنه مستعد للموت على أن يسلم نفسه للحوثيين.

وقال الجلعي أيضًا: "طارق صالح أبلغني أن علي عبد الله صالح مستعد للموت على أن يسلم نفسه". كما نقل عن عارف الزوكا أمين عام المؤتمر الشعبي العام، أنه أبلغه بالقول "إما نعيش بكرامة أو نموت بشرف".

وأوضح الشيخ الجلعي أن الحوثيين رفضوا الحوار مع صالح؛ لأنهم كانوا يشعرون بالنصر.. ولفت إلى أنه طلب من قيادتهم إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه صالح ويخرجه من المأزق، واقترح عليهم إبقاء صالح في الإقامة الجبرية على أن يستسلم أفراد حراسته.

وقال: "كنا نعمل على تهدئة الأمور أثناء وجودي في منزل صالح، بينما كانت المعارك مستمرة طيلة الليل".

وأوضح أن وساطته بين الحوثيين والرئيس الراحل علي عبدالله صالح لحقن الدماء، فيما كانت المعارك تدور في محيط منزل صالح .. مبينًا أنه لم يطلب أي طرف منه الوساطة، وأنا أخذت زمام المبادرة لحقن الدماء.