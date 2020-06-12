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ألمانيا: الإصابات المؤكدة بكورونا ترتفع 258 لتصل إلى 165674

8 وفيات جديدة والإجمالي 8763

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: الإصابات المؤكدة بكورونا ترتفع 258 لتصل إلى 165674
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:19 PM

ألمانيا: الإصابات المؤكدة بكورونا ترتفع 258 لتصل إلى 165674

8 وفيات جديدة والإجمالي 8763

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.

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