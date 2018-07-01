اتفاقية بين "التقاعد" و"طيران ناس" لتقديم خصومات على رحلاتها المحلية والدولية

في إطار سعي المؤسسة العامة للتقاعد إلى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية لعام 2022م؛ ومنها تقديم خدمات متميزة لعملائها، وقّع مساعد محافظ المؤسسة لشؤون المشتركين والمتقاعدين الأستاذ سعود بن سليمان الجهني، اتفاقية تعاون بين المؤسسة وشركة "طيران ناس" لتقديم باقة من الخصومات على رحلات الشركة المحلية والدولية عبر الدرجة السياحية ودرجة الأعمال.

وبموجب الاتفاقية المبرمة، يستطيع الآن عملاء المؤسسة المتقاعدون وأفراد أسرهم والمستفيدون من الحصول على خصم على رحلات "طيران ناس" المحلية والدولية عبر الدرجة السياحية بنسبة 10 في المائة من قيمة تذكرة الرحلة.

كما يستطيع المتقاعد وأفراد أسرته والمستفيد الانتفاع من خصم نسبته 15 في المائة من قيمة تذكرة السفر لرحلات "طيران ناس" المحلية والدولية عبر درجة الأعمال.

وبحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، يستمر هذا العرض حتى الـ20 من شهر يونيو 2019، ويشمل جميع الرحلات المحلية والدولية التي يشغلها "طيران ناس" فقط، في حين أنه لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض ترويجي آخر في حجز واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج "مزايا وعروض" الذي تحرص من خلاله المؤسسة العامة للتقاعد على تقديم باقة من الخصومات التجارية على مجموعة واسعة من الخدمات الفريدة، عبر إبرام اتفاقيات تعاون مع نخبة من الشركات والمؤسسات الطبية والخدمية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

لمعرفة خطوات التسجيل في موقع "طيران ناس" للاستفادة من الخصم المقدم لعملاء المؤسسة يرجى زيارة الرابط: http://www.pension.gov.sa/Style%20Library/FlynasUserGuide.pdf