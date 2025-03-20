مستشار سابق لوزير الصحة: خطاب الملك قضى بثّ الطمأنينة

أكد أن كلمة خادم الحرمين وضعت حدًّا للشائعات في المجتمع

ثمن مستشار وزير الصحة سابقًا، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض سابقًا، الطبيب الاستشاري في الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدخيّل؛ كلمة خادم الحرمين للشعب السعودي، مساء أمس، مؤكداً أن الكلمة بثت الطمأنينة في قلب المجتمع السعودي بكل فئاته العمرية والتعليمية.

وقال "الدخيل": الكلمات التي ألقاها خادم الحرمين صدرت من أب حنون لتضع حدًّا للشائعات التي تنشر الذعر بين المواطنين والمقيمين، بصدقها وملامستها لقلوب المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الكملة بعثت برسالة لكل من على أرض المملكة أن لهم وليَّ أمر يهتم ويحرص على راحتهم، ويسهر ويتابع جميع أمورهم، ومن ورائه جند من العاملين في الأجهزة الحكومية.

وحول الإجرارات التي اتخذتها المملكة للوقاية من هذا الوباء العالمي؛ أكد "الدخيل" أن الخطوات التي قامت بها المملكة أبهرت العالم، وطمأنت المجتمع، خاصة منسوبي الصحة.

ودعا الجميع إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية والالتزم بتوجيهات الحكومة لتخطي هذه الأزمة.

