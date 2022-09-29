النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين

تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن الوطن

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بقبول أبناء شهداء الواجب الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي توجيه "السديس" تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين
سبق

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بقبول أبناء شهداء الواجب الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي توجيه "السديس" تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:47 PM

"السديس" يوجه بقبول أبناء الشهداء الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي الحرمين

تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن الوطن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,427

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، بقبول أبناء شهداء الواجب الراغبين بالدراسة بمعهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي توجيه "السديس" تقديراً للجهود المباركة التي قام بها شهداء الواجب وبذلهم أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن ومقدساته، واستكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية المبذولة نحو أسر وأبناء الشهداء وإحاطتهم بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة