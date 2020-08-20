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بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية"

نقلة نوعية في العلاج تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب

حققت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا جديدًا بإجرائها عملية جراحية لمريض مصاب باختلال النبضات القلبية باستخدام جهاز Carto 3، الذي يُعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن المركز حرص -ولا يزال- على توفير أفضل وأحدث وسائل التقنية الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى في المركز؛ تماشيًا مع توجيهات قيادات المدينة، مثمنًا الدعم المتواصل من قبلها.

من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو، أن استخدام هذه التقنية يعتبر نقلة نوعية في علاج مرضى اختلال نبضات القلب مثل التسارع الأذيني والتسارع البطيني، كما تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب؛ مما يمكّن الطبيب من تحديد مواقع الاختلال الكهربي في القلب بدقة، ومن ثم علاجها بالكي أو التبريد.

يُذكر أن المريض غادر المدينة في حالة صحية جيدة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية"
سبق

حققت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا جديدًا بإجرائها عملية جراحية لمريض مصاب باختلال النبضات القلبية باستخدام جهاز Carto 3، الذي يُعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن المركز حرص -ولا يزال- على توفير أفضل وأحدث وسائل التقنية الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى في المركز؛ تماشيًا مع توجيهات قيادات المدينة، مثمنًا الدعم المتواصل من قبلها.

من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو، أن استخدام هذه التقنية يعتبر نقلة نوعية في علاج مرضى اختلال نبضات القلب مثل التسارع الأذيني والتسارع البطيني، كما تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب؛ مما يمكّن الطبيب من تحديد مواقع الاختلال الكهربي في القلب بدقة، ومن ثم علاجها بالكي أو التبريد.

يُذكر أن المريض غادر المدينة في حالة صحية جيدة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:42 PM

بتقنية حديثة.. جراحة ناجحة لمصاب باختلال النبضات القلبية في "سعود الطبية"

نقلة نوعية في العلاج تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- إنجازًا جديدًا بإجرائها عملية جراحية لمريض مصاب باختلال النبضات القلبية باستخدام جهاز Carto 3، الذي يُعد أحدث إصدار بتقنية ثلاثية الأبعاد، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أن المركز حرص -ولا يزال- على توفير أفضل وأحدث وسائل التقنية الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى في المركز؛ تماشيًا مع توجيهات قيادات المدينة، مثمنًا الدعم المتواصل من قبلها.

من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو، أن استخدام هذه التقنية يعتبر نقلة نوعية في علاج مرضى اختلال نبضات القلب مثل التسارع الأذيني والتسارع البطيني، كما تساعد على تكوين مجسم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحجرات القلب؛ مما يمكّن الطبيب من تحديد مواقع الاختلال الكهربي في القلب بدقة، ومن ثم علاجها بالكي أو التبريد.

يُذكر أن المريض غادر المدينة في حالة صحية جيدة.

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