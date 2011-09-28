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مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102840 بينهم 95080 متعافيًا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، وتعافى 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و5883 حالة وفاة.

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مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، وتعافى 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و5883 حالة وفاة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:04 AM

مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102840 بينهم 95080 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، وتعافى 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و5883 حالة وفاة.

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