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تسريبات تكشف ظهور ميزة غائبة عن هواتف "سامسونج" منذ 3 سنوات

كشفت صور مسربة لأحد نماذج هاتف "سامسونج" المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا"، تجهيز الشركة الكورية الجنوبية لميزة تظهر لأول مرة في هواتفها منذ 3 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي أن تضيف خيار سعة تخزين 1 تيرابايت، في هاتفها الرائد المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا".

وكانت آخر مرة طرحت فيها سامسونج هاتفًا بسعة تخزين 1 تيرابايت في عام 2019، بهاتف "جلاكسي إس 10 بلس".

ولا يوجد في السوق هواتف كثيرة بسعة التخزين تلك؛ إلا هواتف "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس"، و"ريال مي جي تي 2 برو".

وتُظهر التسريبات أن سامسونج تنوي أن تطرح لونين للهاتف؛ الفضي والأبيض، كما أنها ستطرحه بقلم "إس بين" الإلكتروني الذي يمكن إخفاؤه داخل مكان مخصص في الهاتف.

وسيدعم هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا" كذلك تصوير مقاطع الفيديو بتقنية 4كي فائقة الدقة بميزة "برو ريز" بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة، وبدقة للشاشة 1080 بيكسل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف ظهور ميزة غائبة عن هواتف "سامسونج" منذ 3 سنوات
سبق

كشفت صور مسربة لأحد نماذج هاتف "سامسونج" المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا"، تجهيز الشركة الكورية الجنوبية لميزة تظهر لأول مرة في هواتفها منذ 3 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي أن تضيف خيار سعة تخزين 1 تيرابايت، في هاتفها الرائد المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا".

وكانت آخر مرة طرحت فيها سامسونج هاتفًا بسعة تخزين 1 تيرابايت في عام 2019، بهاتف "جلاكسي إس 10 بلس".

ولا يوجد في السوق هواتف كثيرة بسعة التخزين تلك؛ إلا هواتف "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس"، و"ريال مي جي تي 2 برو".

وتُظهر التسريبات أن سامسونج تنوي أن تطرح لونين للهاتف؛ الفضي والأبيض، كما أنها ستطرحه بقلم "إس بين" الإلكتروني الذي يمكن إخفاؤه داخل مكان مخصص في الهاتف.

وسيدعم هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا" كذلك تصوير مقاطع الفيديو بتقنية 4كي فائقة الدقة بميزة "برو ريز" بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة، وبدقة للشاشة 1080 بيكسل.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:33 AM

تسريبات تكشف ظهور ميزة غائبة عن هواتف "سامسونج" منذ 3 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت صور مسربة لأحد نماذج هاتف "سامسونج" المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا"، تجهيز الشركة الكورية الجنوبية لميزة تظهر لأول مرة في هواتفها منذ 3 سنوات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي أن تضيف خيار سعة تخزين 1 تيرابايت، في هاتفها الرائد المرتقب "جلاكسي إس 22 ألترا".

وكانت آخر مرة طرحت فيها سامسونج هاتفًا بسعة تخزين 1 تيرابايت في عام 2019، بهاتف "جلاكسي إس 10 بلس".

ولا يوجد في السوق هواتف كثيرة بسعة التخزين تلك؛ إلا هواتف "آيفون 13 برو"، و"آيفون 13 برو ماكس"، و"ريال مي جي تي 2 برو".

وتُظهر التسريبات أن سامسونج تنوي أن تطرح لونين للهاتف؛ الفضي والأبيض، كما أنها ستطرحه بقلم "إس بين" الإلكتروني الذي يمكن إخفاؤه داخل مكان مخصص في الهاتف.

وسيدعم هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا" كذلك تصوير مقاطع الفيديو بتقنية 4كي فائقة الدقة بميزة "برو ريز" بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة، وبدقة للشاشة 1080 بيكسل.

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