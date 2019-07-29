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#تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة

أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك.

وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة
سبق

أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك.

وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:57 AM

#تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة

أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,441

أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك.

وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

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