ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك.

#تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-29 أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة". ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:57 AM

#تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات





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أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك.

وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة".

ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.