خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا
قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-17
قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:20 PM
خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا
قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.