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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:20 PM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إنها سجّلت 3720 إصابة و124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن 22 مليوناً و204941 إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617395.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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